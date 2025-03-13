Как понять, что отношения пора заканчивать

По данным Росстата, в России в 2024 году распались восемь из десяти браков. К сожалению, люди, которые некогда любили друг друга и, возможно, надеялись прожить вместе всю жизнь, в итоге расстаются, и происходит это довольно часто. Но как понять, что отношения подошли к концу и их точно уже не спасти? Как решиться на завершение важной связи и как пережить боль утраты? Об этом «Ленте.ру» рассказывает психолог.

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Признаки того, что отношения пора завершить

Отношения между людьми — это сложная система взаимодействий. Далеко не всегда можно четко понять, какие процессы в ней происходят, и, например, отличить временные трудности от глобального несовпадения характеров.

Так или иначе, существуют признаки, наличие которых говорит как минимум о том, что в отношениях начались серьезные проблемы, требующие внимания, уверена психолог, преподаватель международного института психологии Smart Юлия Лебедева.

1. Проблемы в общении

«Один из первых признаков того, что отношения идут не туда — это трудности в общении. Если вы замечаете, что стали меньше говорить друг с другом, делиться своими переживаниями или просто обсуждать повседневные дела, это может быть тревожным знаком», — говорит эксперт «Ленте.ру».

Типичный пример: влюбленные, только поженившись, каждый вечер делились впечатлениями о прожитом дне, интересовались делами и мнениями друг друга, а спустя несколько лет начали проводить вечера раздельно, погруженные каждый в свои проблемы. Разговаривать они почти перестали, лишь изредка перебрасываясь фразами на бытовые темы.

2. Частые ссоры

«Если в вашем общении стало большое споров и ссор, чем раньше, это может указывать на накопившиеся обиды и нерешенные проблемы, особенно если у вас нет привычки вести открытый диалог и обсуждать все, что вызывает беспокойство. Например, постоянные стычки по поводу домашних дел со временем перерастают в крупные конфликты, что может не только надломить, но и однажды окончательно разрушить отношения пары», — отмечает Лебедева.

3. Отсутствие физической близости

Физическая близость играет важную роль в отношениях. Если люди в паре стали реже обниматься, целоваться или заниматься сексом, это тоже должно стать сигналом о наличии проблем, считает психолог.

4. Разные приоритеты и цели

«Увы, если ваши жизненные цели и приоритеты начали расходиться, это может стать серьезным препятствием для отношений, — уточняет Юлия Лебедева. — Например, жена мечтает о детях, в то время как супруг сконцентрирован исключительно на карьере. Естественно, планируемое совместное будущее со временем начнет вызывать недовольство и напряжение с обеих сторон».

5. Отсутствие откровенности

Если один из партнеров начинает избегать разговоров о чувствах и проблемах, это также свидетельствует о том, что отношения начали ухудшаться.

«Если один партнер начал игнорировать просьбы второго обсудить их отношения, существующие недопонимания и обиды только возрастут и станут острее. В то же время чересчур навязчивое желание одного из партнеров постоянно что-то выяснять и анализировать также приведет к желанию второго партнера отдалиться и закрыться, так что нужно быть аккуратными», — замечает психолог.

6. Недостаток доверия

Доверие — основа любых отношений. Если один из пары начал подозревать партнера в изменах или обмане — это плохой знак. Постоянные допросы и сомнения в честности друг друга создают невыносимую атмосферу в паре.

7. Чувство одиночества

«Как бы странно это ни звучало, но самое страшное одиночество — одиночество вдвоем, мудрый Антуан де Сент-Экзюпери был прав. Если вы чувствуете себя одиноким, будучи в отношениях, это тревожный сигнал», — подтверждает эксперт.

8. Пренебрежение партнера

Если один из партнеров начинает пренебрегать интересами и потребностями другого, это также может свидетельствовать о проблемах пары. Например, женщина может начать чувствовать себя непривлекательной, если мужчина игнорирует ее потребности в восхищении и любви.

9. Эмоциональная дистанция

«Эмоциональная дистанция может проявляться в отсутствии поддержки и внимания, — поясняет Юлия Лебедева. — В таком случае когда в жизни одного из партнеров происходят значимые для него события (смена работы, потеря близкого человека), второй относится к этому безразлично. Тогда ощущение разобщенности в отношениях будет только расти. Замечая и признавая тревожные звоночки в отношениях, можно вовремя принять меры и сохранить вашу связь, улучшив и укрепив ее. Не всегда они означают конец. Если вы узнали себя в одном или нескольких вышеперечисленных признаков, возможно, стоит обсудить свои чувства с партнером или/и обратиться за помощью к специалисту. Помните, что трудный период можно преодолеть, если обе стороны этого хотят».

К сожалению, порой проблемы в отношениях могут достигать такой стадии, когда продолжать диалог уже невозможно. В таком случае расставание — единственный выход.

Как понять, что отношения уже не спасти

1. Ощущение ежедневного «выживания»

Признак: если человек каждый день живет в состоянии стресса и напряжения — это важный сигнал о том, что его отношения становятся токсичными. Вместо того чтобы радоваться времени, проведенному с партнером, он чувствует себя словно на поле боя, отмечает психолог.

Пример из жизни: Анна и Павел встречались несколько лет. Поначалу все было хорошо, но вскоре в их отношениях стали доминировать взаимные претензии. Каждый вечер они возвращались с работы и, вместо того чтобы говорить о том, как прошел день и обсуждать общие планы, только критиковали друг друга, выискивая недостатки. Ком взаимного недовольства со временем становился все больше и больше. Анна поняла, что уже не помнит, когда последний раз смеялась и чувствовала себя счастливой рядом с Павлом.

2. Полное отсутствие доверия

Признак: уверенность в своих чувствах и уважение к личности партнера перестают быть основой отношений. Когда люди полностью утратили веру в честность друг друга, чаще всего им не удается восстановить отношения.

Пример из жизни: Игорь долгое время подозревал свою партнершу Екатерину в неверности. Он почти маниакально выслеживал ее, постоянно проверял ее сообщения и страницы в соцсетях. Екатерина в свою очередь чувствовала, что ее свобода ограничена, и начала закрываться. Вместо поддержки они лишь усиливали недоверие друг к другу, что в итоге привело к окончательному разрыву.

3. Нескончаемые конфликты

Признак: каждое взаимодействие партнера заканчивается ссорой, и вместо конструктивного обсуждения люди тонут в обвинениях и нападках.

Пример из жизни: Сергей и Лена не могли обсудить даже простые бытовые вопросы без всплеска эмоций. Конфликты становились все более частыми и болезненными, с обвинениями и переходом на личности по любому поводу, в итоге каждый вечер завершался негативом. Однажды Сергей понял, что их совместная жизнь больше похожа на войну, чем на любовь, и принял решение закончить отношения, в которых столько эмоциональной боли.

4. Невозможность принять другого таким, какой он есть

Признак: человек начинает видеть исключительно те черты партнера, которые его раздражают и отталкивают, и это становится основой конфликтов.

Пример из жизни: Валентин очень любил Софию, но вскоре его начала раздражать ее манера общения. Каждый раз, когда она начинала говорить о своих увлечениях, он чувствовал необходимость прервать ее и высказать свое мнение. Это привело к сильным разногласиям, и в конце концов Валентин осознал, что он не может принимать Софию такой, какая она есть, а значит, продолжать отношения было бы несправедливо по отношению к ней и нечестно по отношению к себе.

5. Нежелание работать над отношениями

Если оба партнера или один из них не хотят решать проблемы и работать над отношениями — это самый «красный» флаг из возможных, считает Юлия Лебедева. Она уверена: если надеяться, что имеющиеся разногласия уладятся «сами собой», и не предпринимать никаких действий для улучшения ситуации, однажды можно обнаружить, что спасать уже нечего.

«Безусловно, любые отношения уникальны и подвержены влиянию множества факторов, однако если вы сталкиваетесь с несколькими из вышеупомянутых признаков, это может быть громким сигналом о необходимости завершить отношения. Иногда лучшее, что можно сделать, — это расстаться, чтобы позволить каждому из партнеров заново открыть себя и найти то, что будет гармонировать с их внутренним состоянием».

Сделать выбор в пользу расставания трудно, но иногда это единственный способ обеспечить себе счастье и благополучие.

Если решение о расставании уже принято, важно помнить, что подготовка к разрыву — тоже непростой процесс, требующий внимательного подхода. Вот несколько рекомендаций от Юлии Лебедевой, которые помогут не допустить ошибок.

Как подготовиться к расставанию

Анализ собственных чувств

Прежде чем сообщить партнеру о расставании, важно четко понять свои собственные чувства и причины, по которым хочется это сделать. Важно дать себе время для размышлений и ответить на вопросы:

Почему я хочу расстаться?

Что меня не устраивает в отношениях?

Не является ли это лишь временной проблемой?

Определение целей

Четко определите, чего хочется достигнуть этим расставанием. Возможно, на самом деле вы хотите созидательной беседы? Или действительно желаете оставить все в прошлом?

Выбор времени и места

Подходящее время для разговора — когда партнер свободен и не будет отвлекаться. Для такого диалога лучше избегать стрессовых ситуаций, праздников или периодов, когда партнер переживает трудности.

Эмоциональная готовность

Лучше заранее подготовиться к сильным эмоциям — как своим, так и партнера. Возможно, придется справляться с печалью, гневом или даже внезапным облегчением, которое может удивить. Любые чувства — это нормальная часть процесса завершения отношений.

Честность

Важно говорить открыто и честно. Объяснять свою позицию лучше с использованием «Я-высказываний». Например: «Мне трудно быть в этих отношениях, потому что…»

Сочувствие и понимание

Необходимо проявить эмпатию к эмоциям и чувствам партнера. Признайте, что для него это может быть болезненно, и дайте увидеть, что вы понимаете его переживания.

Избегание поиска виноватых

Обвинения и споры ни к чему. Не стоит обсуждать недостатки другого человека, важно сосредоточиться на своих чувствах и потребностях.

Обсуждение

Нужно позволить партнеру высказаться. Дать возможность задать вопросы и поделиться своим эмоциональным состоянием. Это может помочь обоим выйти из отношений с меньшими потерями.

Завершение отношений

В самом конце можно обговорить, каким будет взаимодействие после расставания, особенно если у пары есть общие дети, работа или друзья.

Как пережить расставание с любимым человеком

Боль от расставания испытывают оба партнера: и инициатор разрыва, и тот, кому пришлось согласиться с новым положением дел. Что же делать? Психолог Юлия Лебедева перечисляет несколько способов, которые помогут быстрее восстановиться:

Принять свои эмоции. Переживание расставания может вызвать широкий спектр эмоций: грусть, злость, страх, печаль. Важно позволить себе чувствовать эти эмоции, но не давать им контролировать себя. Можно написать о своих чувствах в дневнике или поговорить о них с близким человеком.

Переживание расставания может вызвать широкий спектр эмоций: грусть, злость, страх, печаль. Важно позволить себе чувствовать эти эмоции, но не давать им контролировать себя. Можно написать о своих чувствах в дневнике или поговорить о них с близким человеком. Обратиться за поддержкой. Не нужно бояться обращаться за поддержкой к друзьям и семье, даже если вы сами инициатор расставания. Общение с теми, кто понимает и поддерживает, может облегчить состояние. Вместе с тем можно обратиться и к профессионалу — психологу, который поможет осознать и проработать болезненные чувства.

Не нужно бояться обращаться за поддержкой к друзьям и семье, даже если вы сами инициатор расставания. Общение с теми, кто понимает и поддерживает, может облегчить состояние. Вместе с тем можно обратиться и к профессионалу — психологу, который поможет осознать и проработать болезненные чувства. Заниматься физической активностью. Физическая активность улучшает настроение благодаря выделению эндорфинов. Можно начать бегать или даже просто гулять на свежем воздухе, это не только отвлечет от негативных мыслей, но и поможет восстановить общее самочувствие.

Физическая активность улучшает настроение благодаря выделению эндорфинов. Можно начать бегать или даже просто гулять на свежем воздухе, это не только отвлечет от негативных мыслей, но и поможет восстановить общее самочувствие. Позаботиться о своем теле. Обратить внимание на свои физические и эмоциональные потребности. Правильное питание, полноценный сон и время для отдыха — все это способствует восстановлению после большого стресса.

Обратить внимание на свои физические и эмоциональные потребности. Правильное питание, полноценный сон и время для отдыха — все это способствует восстановлению после большого стресса. Разработать план. Определить для себя, что нужно сделать в ближайшее время, еще лучше — составить список на бумаге. Это могут быть большие и маленькие цели, которые хотелось бы достичь. Постепенное движение к ним поможет вам сосредоточиться на будущем, а не на прошлом.

Определить для себя, что нужно сделать в ближайшее время, еще лучше — составить список на бумаге. Это могут быть большие и маленькие цели, которые хотелось бы достичь. Постепенное движение к ним поможет вам сосредоточиться на будущем, а не на прошлом. Найти новые увлечения. Расставание — это хороший момент, чтобы узнать себя получше и даже поменять свою жизнь через какое-то время. Можно найти новое хобби или возобновить старое занятие, которое приносит радость. Учеба, творчество, волонтерство — любые увлечения могут стать отличными способами саморазвития и самовыражения в этот период.

Расставание — это хороший момент, чтобы узнать себя получше и даже поменять свою жизнь через какое-то время. Можно найти новое хобби или возобновить старое занятие, которое приносит радость. Учеба, творчество, волонтерство — любые увлечения могут стать отличными способами саморазвития и самовыражения в этот период. Не искать виноватого. Не стоит обвинять себя или своего бывшего партнера в произошедшем. Лучше подумать, какие уроки можно извлечь из ситуации. Это поможет двигаться вперед и не зацикливаться на негативе.

Не стоит обвинять себя или своего бывшего партнера в произошедшем. Лучше подумать, какие уроки можно извлечь из ситуации. Это поможет двигаться вперед и не зацикливаться на негативе. Ограничить доступ к социальным сетям. Если просмотр профиля бывшего партнера вызывает боль, нужно ограничить себе доступ к его странице в соцсетях. Это поможет избежать ненужных страданий и сравнений.

Если просмотр профиля бывшего партнера вызывает боль, нужно ограничить себе доступ к его странице в соцсетях. Это поможет избежать ненужных страданий и сравнений. Практиковать осознанность. Стараться не принимать поспешных решений в состоянии эмоционального подъема или спада. Шаг назад перед тем, как сделать выбор, поможет избежать ошибок, о которых потом можно сильно пожалеть.