Как расстаться с любимым человеком? Как понять, что отношения пора заканчивать и как пережить разрыв, — советы психолога
По данным Росстата, в России в 2024 году распались восемь из десяти браков. К сожалению, люди, которые некогда любили друг друга и, возможно, надеялись прожить вместе всю жизнь, в итоге расстаются, и происходит это довольно часто. Но как понять, что отношения подошли к концу и их точно уже не спасти? Как решиться на завершение важной связи и как пережить боль утраты? Об этом «Ленте.ру» рассказывает психолог.
Признаки того, что отношения пора завершить
Отношения между людьми — это сложная система взаимодействий. Далеко не всегда можно четко понять, какие процессы в ней происходят, и, например, отличить временные трудности от глобального несовпадения характеров.
Так или иначе, существуют признаки, наличие которых говорит как минимум о том, что в отношениях начались серьезные проблемы, требующие внимания, уверена психолог, преподаватель международного института психологии Smart Юлия Лебедева.
1. Проблемы в общении
«Один из первых признаков того, что отношения идут не туда — это трудности в общении. Если вы замечаете, что стали меньше говорить друг с другом, делиться своими переживаниями или просто обсуждать повседневные дела, это может быть тревожным знаком», — говорит эксперт «Ленте.ру».
Типичный пример: влюбленные, только поженившись, каждый вечер делились впечатлениями о прожитом дне, интересовались делами и мнениями друг друга, а спустя несколько лет начали проводить вечера раздельно, погруженные каждый в свои проблемы. Разговаривать они почти перестали, лишь изредка перебрасываясь фразами на бытовые темы.
2. Частые ссоры
«Если в вашем общении стало большое споров и ссор, чем раньше, это может указывать на накопившиеся обиды и нерешенные проблемы, особенно если у вас нет привычки вести открытый диалог и обсуждать все, что вызывает беспокойство. Например, постоянные стычки по поводу домашних дел со временем перерастают в крупные конфликты, что может не только надломить, но и однажды окончательно разрушить отношения пары», — отмечает Лебедева.
3. Отсутствие физической близости
Физическая близость играет важную роль в отношениях. Если люди в паре стали реже обниматься, целоваться или заниматься сексом, это тоже должно стать сигналом о наличии проблем, считает психолог.
4. Разные приоритеты и цели
«Увы, если ваши жизненные цели и приоритеты начали расходиться, это может стать серьезным препятствием для отношений, — уточняет Юлия Лебедева. — Например, жена мечтает о детях, в то время как супруг сконцентрирован исключительно на карьере. Естественно, планируемое совместное будущее со временем начнет вызывать недовольство и напряжение с обеих сторон».
5. Отсутствие откровенности
Если один из партнеров начинает избегать разговоров о чувствах и проблемах, это также свидетельствует о том, что отношения начали ухудшаться.
«Если один партнер начал игнорировать просьбы второго обсудить их отношения, существующие недопонимания и обиды только возрастут и станут острее. В то же время чересчур навязчивое желание одного из партнеров постоянно что-то выяснять и анализировать также приведет к желанию второго партнера отдалиться и закрыться, так что нужно быть аккуратными», — замечает психолог.
6. Недостаток доверия
Доверие — основа любых отношений. Если один из пары начал подозревать партнера в изменах или обмане — это плохой знак. Постоянные допросы и сомнения в честности друг друга создают невыносимую атмосферу в паре.
7. Чувство одиночества
«Как бы странно это ни звучало, но самое страшное одиночество — одиночество вдвоем, мудрый Антуан де Сент-Экзюпери был прав. Если вы чувствуете себя одиноким, будучи в отношениях, это тревожный сигнал», — подтверждает эксперт.
8. Пренебрежение партнера
Если один из партнеров начинает пренебрегать интересами и потребностями другого, это также может свидетельствовать о проблемах пары. Например, женщина может начать чувствовать себя непривлекательной, если мужчина игнорирует ее потребности в восхищении и любви.
9. Эмоциональная дистанция
«Эмоциональная дистанция может проявляться в отсутствии поддержки и внимания, — поясняет Юлия Лебедева. — В таком случае когда в жизни одного из партнеров происходят значимые для него события (смена работы, потеря близкого человека), второй относится к этому безразлично. Тогда ощущение разобщенности в отношениях будет только расти. Замечая и признавая тревожные звоночки в отношениях, можно вовремя принять меры и сохранить вашу связь, улучшив и укрепив ее. Не всегда они означают конец. Если вы узнали себя в одном или нескольких вышеперечисленных признаков, возможно, стоит обсудить свои чувства с партнером или/и обратиться за помощью к специалисту. Помните, что трудный период можно преодолеть, если обе стороны этого хотят».
К сожалению, порой проблемы в отношениях могут достигать такой стадии, когда продолжать диалог уже невозможно. В таком случае расставание — единственный выход.
Как понять, что отношения уже не спасти
1. Ощущение ежедневного «выживания»
Признак: если человек каждый день живет в состоянии стресса и напряжения — это важный сигнал о том, что его отношения становятся токсичными. Вместо того чтобы радоваться времени, проведенному с партнером, он чувствует себя словно на поле боя, отмечает психолог.
Пример из жизни: Анна и Павел встречались несколько лет. Поначалу все было хорошо, но вскоре в их отношениях стали доминировать взаимные претензии. Каждый вечер они возвращались с работы и, вместо того чтобы говорить о том, как прошел день и обсуждать общие планы, только критиковали друг друга, выискивая недостатки. Ком взаимного недовольства со временем становился все больше и больше. Анна поняла, что уже не помнит, когда последний раз смеялась и чувствовала себя счастливой рядом с Павлом.
2. Полное отсутствие доверия
Признак: уверенность в своих чувствах и уважение к личности партнера перестают быть основой отношений. Когда люди полностью утратили веру в честность друг друга, чаще всего им не удается восстановить отношения.
Пример из жизни: Игорь долгое время подозревал свою партнершу Екатерину в неверности. Он почти маниакально выслеживал ее, постоянно проверял ее сообщения и страницы в соцсетях. Екатерина в свою очередь чувствовала, что ее свобода ограничена, и начала закрываться. Вместо поддержки они лишь усиливали недоверие друг к другу, что в итоге привело к окончательному разрыву.
3. Нескончаемые конфликты
Признак: каждое взаимодействие партнера заканчивается ссорой, и вместо конструктивного обсуждения люди тонут в обвинениях и нападках.
Пример из жизни: Сергей и Лена не могли обсудить даже простые бытовые вопросы без всплеска эмоций. Конфликты становились все более частыми и болезненными, с обвинениями и переходом на личности по любому поводу, в итоге каждый вечер завершался негативом. Однажды Сергей понял, что их совместная жизнь больше похожа на войну, чем на любовь, и принял решение закончить отношения, в которых столько эмоциональной боли.
4. Невозможность принять другого таким, какой он есть
Признак: человек начинает видеть исключительно те черты партнера, которые его раздражают и отталкивают, и это становится основой конфликтов.
Пример из жизни: Валентин очень любил Софию, но вскоре его начала раздражать ее манера общения. Каждый раз, когда она начинала говорить о своих увлечениях, он чувствовал необходимость прервать ее и высказать свое мнение. Это привело к сильным разногласиям, и в конце концов Валентин осознал, что он не может принимать Софию такой, какая она есть, а значит, продолжать отношения было бы несправедливо по отношению к ней и нечестно по отношению к себе.
5. Нежелание работать над отношениями
Если оба партнера или один из них не хотят решать проблемы и работать над отношениями — это самый «красный» флаг из возможных, считает Юлия Лебедева. Она уверена: если надеяться, что имеющиеся разногласия уладятся «сами собой», и не предпринимать никаких действий для улучшения ситуации, однажды можно обнаружить, что спасать уже нечего.
«Безусловно, любые отношения уникальны и подвержены влиянию множества факторов, однако если вы сталкиваетесь с несколькими из вышеупомянутых признаков, это может быть громким сигналом о необходимости завершить отношения. Иногда лучшее, что можно сделать, — это расстаться, чтобы позволить каждому из партнеров заново открыть себя и найти то, что будет гармонировать с их внутренним состоянием».
Сделать выбор в пользу расставания трудно, но иногда это единственный способ обеспечить себе счастье и благополучие.
Если решение о расставании уже принято, важно помнить, что подготовка к разрыву — тоже непростой процесс, требующий внимательного подхода. Вот несколько рекомендаций от Юлии Лебедевой, которые помогут не допустить ошибок.
Как подготовиться к расставанию
Анализ собственных чувств
Прежде чем сообщить партнеру о расставании, важно четко понять свои собственные чувства и причины, по которым хочется это сделать. Важно дать себе время для размышлений и ответить на вопросы:
- Почему я хочу расстаться?
- Что меня не устраивает в отношениях?
- Не является ли это лишь временной проблемой?
Определение целей
Четко определите, чего хочется достигнуть этим расставанием. Возможно, на самом деле вы хотите созидательной беседы? Или действительно желаете оставить все в прошлом?
Выбор времени и места
Подходящее время для разговора — когда партнер свободен и не будет отвлекаться. Для такого диалога лучше избегать стрессовых ситуаций, праздников или периодов, когда партнер переживает трудности.
Эмоциональная готовность
Лучше заранее подготовиться к сильным эмоциям — как своим, так и партнера. Возможно, придется справляться с печалью, гневом или даже внезапным облегчением, которое может удивить. Любые чувства — это нормальная часть процесса завершения отношений.
Честность
Важно говорить открыто и честно. Объяснять свою позицию лучше с использованием «Я-высказываний». Например: «Мне трудно быть в этих отношениях, потому что…»
Сочувствие и понимание
Необходимо проявить эмпатию к эмоциям и чувствам партнера. Признайте, что для него это может быть болезненно, и дайте увидеть, что вы понимаете его переживания.
Избегание поиска виноватых
Обвинения и споры ни к чему. Не стоит обсуждать недостатки другого человека, важно сосредоточиться на своих чувствах и потребностях.
Обсуждение
Нужно позволить партнеру высказаться. Дать возможность задать вопросы и поделиться своим эмоциональным состоянием. Это может помочь обоим выйти из отношений с меньшими потерями.
Завершение отношений
В самом конце можно обговорить, каким будет взаимодействие после расставания, особенно если у пары есть общие дети, работа или друзья.
Как пережить расставание с любимым человеком
Боль от расставания испытывают оба партнера: и инициатор разрыва, и тот, кому пришлось согласиться с новым положением дел. Что же делать? Психолог Юлия Лебедева перечисляет несколько способов, которые помогут быстрее восстановиться:
- Принять свои эмоции. Переживание расставания может вызвать широкий спектр эмоций: грусть, злость, страх, печаль. Важно позволить себе чувствовать эти эмоции, но не давать им контролировать себя. Можно написать о своих чувствах в дневнике или поговорить о них с близким человеком.
- Обратиться за поддержкой. Не нужно бояться обращаться за поддержкой к друзьям и семье, даже если вы сами инициатор расставания. Общение с теми, кто понимает и поддерживает, может облегчить состояние. Вместе с тем можно обратиться и к профессионалу — психологу, который поможет осознать и проработать болезненные чувства.
- Заниматься физической активностью. Физическая активность улучшает настроение благодаря выделению эндорфинов. Можно начать бегать или даже просто гулять на свежем воздухе, это не только отвлечет от негативных мыслей, но и поможет восстановить общее самочувствие.
- Позаботиться о своем теле. Обратить внимание на свои физические и эмоциональные потребности. Правильное питание, полноценный сон и время для отдыха — все это способствует восстановлению после большого стресса.
- Разработать план. Определить для себя, что нужно сделать в ближайшее время, еще лучше — составить список на бумаге. Это могут быть большие и маленькие цели, которые хотелось бы достичь. Постепенное движение к ним поможет вам сосредоточиться на будущем, а не на прошлом.
- Найти новые увлечения. Расставание — это хороший момент, чтобы узнать себя получше и даже поменять свою жизнь через какое-то время. Можно найти новое хобби или возобновить старое занятие, которое приносит радость. Учеба, творчество, волонтерство — любые увлечения могут стать отличными способами саморазвития и самовыражения в этот период.
- Не искать виноватого. Не стоит обвинять себя или своего бывшего партнера в произошедшем. Лучше подумать, какие уроки можно извлечь из ситуации. Это поможет двигаться вперед и не зацикливаться на негативе.
- Ограничить доступ к социальным сетям. Если просмотр профиля бывшего партнера вызывает боль, нужно ограничить себе доступ к его странице в соцсетях. Это поможет избежать ненужных страданий и сравнений.
- Практиковать осознанность. Стараться не принимать поспешных решений в состоянии эмоционального подъема или спада. Шаг назад перед тем, как сделать выбор, поможет избежать ошибок, о которых потом можно сильно пожалеть.
«Помните, расставание — это не только конец старого периода жизни, но и начало нового. Время лечит, и с каждым днем вам будет становиться лучше», — подводит итог эксперт.