Эксперты объяснили, почему люди стали реже заключать браки

В России с каждым годом уменьшается число официально зарегистрированных браков. Это происходит по целому ряду причин. Эксперты утверждают, что общество стало другим и теперь, несмотря на онлайн-общение, труднее сделать выбор, создать отношения, вступить в брачный союз и сохранить его. О том, что происходит с институтом брака, читайте в материале «ФедералПресс».

Как женятся и выходят замуж в регионах РФ: цифры

По данным Росстата, в регионах России ежегодно снижается количество зарегистрированных браков. Например, в Архангельской области, Вологодской и Мурманской областях за последние четыре года количество браков сократилось в среднем на 5–7%, в Ленобласти – на 13 %. При этом число разводов остается на высоком уровне: примерно 75–80% от числа заключенных браков.

Как «ФедералПресс» сообщили в Управлении записи актов гражданского состояния Карелии, средний возраст разводившихся женщин и мужчин за прошедшие четыре года составил 40–49 лет. Также в ведомстве отметили, что в эти годы брак расторгали пары прожившие вместе 10–19 лет.

В Ленобласти тоже разводились люди в возрасте 40–49 лет, однако в Управлении записи актов гражданского состояния региона сообщили, что браке пары в среднем пребывали с 2021 по 2023 – 5–9 лет, а в 2024 году – от одного года до четырех лет.

Средний возраст пар, расторгнувших брак, в Коми и Мурманской области – 25–39 лет.

Между тем в 2022 году мы видим, что число браков во всех регионах выросло на 11–26 %. Разводов же при этом не стало меньше. Затем цифры вернулись на прежний уровень.

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Почему россияне стали меньше вступать в брак

Эксперты назвали ряд причин, почему люди не стремятся заключать брачные союзы.

Изменились требования к партнеру

Преподаватель Московского института психологии (МИП) и психоаналитик Анна Лодзь отмечает, что сегодня сложнее создать семью, чем десятки лет назад.

«Если раньше брак во многом был необходимостью, то теперь он – осознанный выбор. Требования к партнеру растут: женщинам важно, чтобы мужчина был не только добытчиком, но и интересным, эмоционально зрелым, способным на диалог. Мужчины, в свою очередь, сталкиваются с новыми правилами: традиционные роли уже не работают, но новые модели поведения еще не до конца сформировались. В результате многие оказываются в замешательстве: какими они должны быть, чтобы отношения складывались», – отметила эксперт.

Сложности в построении отношений

Культура потребления, сформировавшаяся в обществе, распространяется и на личные связи. Мы привыкаем к мгновенному получению удовольствия и комфорта, а трудности воспринимаем как сигнал: «Значит, это не мое». Отсутствие терпимости к возникающим проблемам. Когда что-то идет не так, гораздо проще уйти, чем разбираться, отмечает Анна Лодзь.

Перегруженность выбора

Встретить своего человека стало одновременно проще и сложнее. Общение постепенно перешло в онлайн-формат, что, с одной стороны, расширило выбор, а с другой – привело к переизбытку возможностей. Когда перед нами бесконечные возможности, это вызывает тревожность: «А вдруг я выберу не того? А вдруг где-то есть кто-то лучше?» Это приводит к неспособности сделать окончательный выбор.

Страх потери свободы

«Современный человек ценит личное пространство, время для себя, независимость. Иногда отношения воспринимаются как нечто, что ограничивает эти ценности, а не как союз, который их дополняет», – говорит Анна Лодзь.

Финансовая нестабильность

Также на решимость заключить брачный союз влияет и финансовая нестабильность: ипотека, рост цен на жилье и низкие доходы снижают готовность к созданию семьи. Юрист Георгий Габолаев отметил, что введение ряда государственных льгот – материнский капитал, субсидии – делает рождение детей важнее, чем сам факт официального брака.

Недоверие к институту брака

Люди стали не доверять браку из-за высокого уровня разводов и последующих проблем с разделом имущества и спорами о детях. Многие просто выбирают сожительство, отметил Габолаев.

Демографическая яма

На число браков влияет и то, что снижается общая численность молодежи в возрасте от 20–35 лет.

Почему уровень разводов остается высоким

Если пара все-таки решилась вступить в брак, то семейная лодка может столкнуться с различными трудностями. Главная причина разводов в России – финансовые проблемы, уверен юрист юрист Георгий Габолаев.

«Разногласия по поводу доходов, трат, ипотеки и долгов часто приводят к конфликтам и разрыву отношений», – отмечает он.

На разрыв отношений влияют и эмоциональная и психологическая несовместимость. Людям легче просто развестись, чем решить конфликт и найти компромиссы. Кроме того, часто разводятся и те, кто вступил в брак неосознанно – под давлением родителей или социума, а не из желания создать семью.

К последствиям частых разводов можно отнести и юридическую простоту этой процедуры.

«В России развестись намного проще, чем в некоторых странах Европы и Азии. Отсутствие обязательного периода примирения, как в других странах, делает развод быстрым и доступным», – сообщил юрист.

Что может спасти институт брака

Уменьшение числа браков ведет к падению рождаемости, так как в официальных семьях рождается больше детей, чем в гражданских союзах, отмечает юрист Георгий Габолаев. Он перечислил несколько мер, которые могли бы способствовать заключению брачных союзов.

Государственная поддержка семьи – увеличение субсидий на жилье, помощь при рождении детей. Популяризация семейных ценностей – внедрение образовательных программ о семье и браке. Главное – изменить общественное восприятие брака, сделав его не просто формальностью, а важной ценностью. Усложнение процедуры развода – введение обязательного периода примирения. Финансовая грамотность – обучение молодых пар управлению семейным бюджетом. Льготы для официально зарегистрированных браков – налоговые вычеты, преференции на ипотеку.

«Люди легче решаются на семью там, где не нужно выбирать между работой и личной жизнью, где доступно жилье, а детям обеспечены сады и школы. Когда государство создает условия, в которых семья – это не источник дополнительного стресса, а естественная часть жизни, браки становятся крепче», – согласилась психоаналитик Анна Лодзь.

Адвокат, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова отметила, что многие женщины делают выбор в пользу независимости из-за возможных сложностей с порядком воспитания детей. Например, если ребенок родился в браке, в случае конфликта супругов, без согласия второго родителя невозможно получить для ребенка визу, а в случае путешествия без родителей без согласия второго родителя, ребенок не сможет уехать ни в отпуск, ни на обучение, ни на лечение за пределы территории РФ. Между тем ряд вопросов может решить брачный договор.