Психолог рассказала, как весна влияет на настроение человека

К тому же весной становится больше света, что способствует выработке серотонина, витамина Д, который влияет на настроение, передает слова специалиста портал "Тульская служба новостей".

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Психолог считает, что в первые постзимние месяцы люди в основном начинают чувствовать себя намного лучше.

Но есть и исключения. У некоторых в это время может обостриться сезонная аллергия, авитаминоз, у кого-то проявляются хронические заболевания.

Чтобы сохранить себя в устойчивом психологическом состоянии, Мария Прудкая рекомендует изменить негативные установки, практиковать гибкость мышления, чаще встречаться с приятными людьми и не забывать про физическую активность.

- Гибкость мышления означает, что именно вы управляете процессом, а не процесс управляет вами. Вы управляете тем, какое у вас настроение и какую среду вы вокруг себя создаете, - считает психолог.

Мария Прудкая уверена, что каждый человек способен регулировать большинство реакций внутри себя и погода не должна этому помешать.