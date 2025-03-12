Психолог Мария Прудкая рассказала, как весна влияет на настроение человека

СОВА

К тому же весной становится больше света, что способствует выработке серотонина, витамина Д, который влияет на настроение, передает слова специалиста портал "Тульская служба новостей".

Психолог рассказала, как весна влияет на настроение человека
© СОВА

Психолог считает, что в первые постзимние месяцы люди в основном начинают чувствовать себя намного лучше.

Но есть и исключения. У некоторых в это время может обостриться сезонная аллергия, авитаминоз, у кого-то проявляются хронические заболевания.

Чтобы сохранить себя в устойчивом психологическом состоянии, Мария Прудкая рекомендует изменить негативные установки, практиковать гибкость мышления, чаще встречаться с приятными людьми и не забывать про физическую активность.

- Гибкость мышления означает, что именно вы управляете процессом, а не процесс управляет вами. Вы управляете тем, какое у вас настроение и какую среду вы вокруг себя создаете, - считает психолог.

Мария Прудкая уверена, что каждый человек способен регулировать большинство реакций внутри себя и погода не должна этому помешать.

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