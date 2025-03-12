Психолог рассказала, как мошенники взламывают логику жертв

Двухдневный период "охлаждения" при переводах на скомпрометированные счета, который вступил в силу летом прошлого года, помогает не всегда: успевают осознать, что попали в ловушку, шесть из десяти клиентов, остальные все-таки завершают операцию. На какие незримые кнопки в нашей психике нажимает преступник, когда взламывает "цифровой иммунитет"? Об этом на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" рассказала Ольга Медяник, кандидат психологических наук, доцент кафедры управления рисками и страхования СПбГУ.

"Когда мы анализировали тексты мошенников, стало понятно, что все они сотканы из различных комбинаций расшатывания эмоциональной сферы, чтобы подвести человека к определенным действиям, - поделилась она опытом. - У нас есть центр тревоги, миндалевидное тело (область головного мозга - прим. ред.), играющее ключевую роль в формировании эмоций страха. Дальше этот сигнал переносится в гипоталамус, а он заводит симпатическую нервную систему, которая переключает организм в режим "бей-беги-замри", когда ему грозит опасность. Повышается частота сердцебиения, уровень глюкозы в крови, идет выброс адреналина и т. п. Причем гормон кортизол приходит в норму до трех суток, поэтому многие жертвы трое суток бегают туда-сюда, снимают деньги".

Исследователь дала прослушать несколько настоящих разговоров с мошенниками и детально разобрала, когда же начинается фаза, после которой человек уже не может справиться с эмоциями.

Итак, преступник представляется сотрудником банка и сообщает, что ваши персональные данные скомпрометированы. Удостоверяется, что никто и ничто не помешает разговору. Задает вопросы: "Где вы сейчас находитесь, один или с кем-то, не ждете ли кого-то?" Дает установку: никто не должен подходить, подслушивать, поскольку информация носит приватный характер.

"Это называется создание психологического раппорта, то есть доверия в первичной коммуникации. Метод применяется, кстати, и в обычной продаже продуктов, в рекламе. Звонящий создает ложное представление о себе как об авторитете. Говорит определенным тембром, голосом более жестким, чем в обычной жизни, - перечислила психолог. - Наш мозг на самом деле очень ленив, мы не хотим лишний раз в чем-то разбираться, удостоверяться, анализировать, легче согласиться с тем, что человек из банка или какой-то другой компетентной организации, и нам, вроде бы, полегче. Физиологический аспект: когда идет ссылка на авторитет, снижается уровень кортизола, то есть это помогает успокоиться и продолжить разговор".

А дальше разыгрывается сценарий: у абонента интересуются, не знает ли он некоего Илью Геннадьевича, находящегося в федеральном розыске за поддержку ВСУ. По легенде, ему пытались перевести деньги шесть человек. У двоих операции прошли, сейчас они в следственном изоляторе, обвиняются по ст. 275 УК РФ "госизмена". Мол, вам, товарищ, повезло чуть больше, потому что несколько операций от вашего имени за вчера на общую сумму 300 тысяч рублей Росфинмониторинг приостановил. Сейчас необходимо разобраться в ситуации.

"Здесь можно распознать программирующие кодировки. Мошенник обвиняет жертву в попытках финансирования терроризма. Использует сложные термины, создает ощущение своего профессионализма - это тоже снижает критическое восприятие. Далее следует детализация, приводится цифра. Ну, и конечно, апелляция к патриотизму, - отметила Ольга Медяник. - У человека возникает непонимание. Он теряется, запускается функциональное состояние включенности. А угроза наказания, естественно, дает старт механизму "гибели". В этот момент идет выплеск адреналина, норадреналина, справиться с гормонами очень сложно, потому что мы люди. Если жертва начинает возражать, сомневаться, аферист снижает давление и использует так называемые эмоциональные качели. В итоге вторая сторона все-таки соглашается поговорить со "специалистом Росфинмониторинга".

Интересно, что особенности воздействия на человеческое мышление изучают и полицейские, расследуя дела.

По словам Данила Филиппова, заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ, пострадавшие часто признаются: "У меня было все как в тумане". Хотя на самом деле никакого гипноза там нет.

"На чем основана социальная инженерия? Есть мозг-неокортекс, он отвечает за интеллект, логику, но при испуге включается так называемый рептильный ум, отвечающий за инстинкты, выживание. В состоянии фасцинации человек перестает воспринимать информацию критически, поддается уговорам, убеждениям. А то, что знал раньше, в чем был уверен, перестает иметь значение", - объяснил полицейский.

Чтобы выйти из этого состояния, нужна контрфасцинация. Обычные уговоры тут не помогут - нужно включить рациональную часть мозга, то есть снова напугать чем-то значимым. Тогда организм попавшего под влияние мошенников просигналит: "Беги делать то, что говорят сейчас", а старые установки потеряют актуальность. Какие конкретно приемы применяют в МВД, держится в секрете, но полицейские говорят, что разработали определенные схемы в дополнение к тем, что уже есть у банковского персонала, и активно их внедряют. Задача - помочь тем, кто попал под влияние аферистов, а также научить людей сопротивляться подобным воздействиям.

Кстати

В 2024 году благодаря антифрод-процедурам кредитным организациям удалось предотвратить по всей стране 72 миллиона транзакций без добровольного согласия клиентов на 13,5 триллиона рублей, по данным Банка России. Вместе с тем 1197 операций были проведены до конца, подавляющая часть - по счетам граждан. В сумме они потеряли 26,8 миллиарда рублей.