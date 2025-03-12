Стало известно, с какими проблемами в отношениях чаще сталкиваются семьи

Исследование Аналитического центра НАФИ, компании «Ингосстрах» и сети клиник «Будь Здоров» показало, как много россиян, состоящих в браке, готовы прибегнуть к помощи семейного психолога для решения проблем в отношениях. По ответам респондентов был выявлен пул проблем, с которыми семейные пары сталкиваются чаще всего.

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Для россиян, состоящих в браке, обращение к семейному психологу – не распространенное явление. Подавляющее большинство (86%) никогда не посещали данного специалиста. У 10% такой опыт есть: чаще всего, это люди в возрасте 30-44 года, с несовершеннолетними детьми и высоким уровнем дохода.

При этом, каждый четвертый опрошенный (23%), который состоит в браке и не имел опыта обращения к семейному психологу, хотел бы это сделать. Чаще об этом говорят женщины, молодые люди в возрасте 18-29 лет, имеющие высшее образование, несовершеннолетних детей.

Подавляющее большинство россиян, состоящих в браке (83%) признаются, что проблемы в отношениях у них есть. Самыми распространенными являются: непонимание и связанные с ним конфликты (32%); финансовый стресс и связанные с ним конфликты (27%); вредные привычки и зависимости (23%); разные взгляды на воспитание детей (20%); отсутствие поддержки со стороны партнера (25%).

Не сталкиваются с проблемами в отношениях 17% россиян. Чаще об этом говорят мужчины (21% против 12% женщин).

Есть ряд проблем, которые одинаково часто называют представители обоих полов – проблемы в интимной жизни, разные взгляды на воспитание детей, конфликты на почве финансового стресса, вмешательство других членов семьи в отношения и «остывание» чувств.

Аналитики выяснили и причины, по которым люди, имеющие проблемы в отношениях, не обращаются к психологам. Среди популярных ответов: не видят необходимости и считают, что проблемы можно решить самостоятельно (38%); слишком высокая цена консультаций (27%); не знают, как найти хорошего специалиста (18%); отсутствие поддержки партнера в этом вопросе (16%).

Мужчины чаще женщин не видят необходимости обращаться к психологу (43% против 32% женщин) и считают, что это не решит проблемы (16% против 10% женщин). Женщины чаще мужчин говорят о том, что партнер не поддерживает идею обратиться к психологу (24% против 8% мужчин) и о том, что не знают, как найти хорошего специалиста (22% против 13% мужчин).