Психолог предупредила об опасных последствиях удаленной работы

Длительное нахождение дома и дефицит социальных контактов провоцируют появление страхов.

Вредно не общаться с людьми подолгу. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Очень важно количество социальных контактов. Социальное контактирование. Когда мы все сели на удалёнку какое-то в связи с пандемией, тогда очень у многих людей обострились их психологические проблемы, обострились психологические состояния, потому что они стали лишены привычных контактов. Некоторые люди вернулись к своим социальным контактам, обратно в офис, вернулись обратно в свои коллективы. А некоторые так с этой удалённой работой дома и присели. Ну а чего такого? И люди засиживаются, они сидят дома неделю. Если вы сидите дома неделю-две, поверьте, ваша психика уже в опасности. Вы можете через какое-то время заметить, что вы начинаете с большим трудом выходить из дома, вы как будто бы начинаете чего-то бояться. И это не говорит о том, что дома вам хорошо, это говорит о том, что психика ваша перегрузилась дома».

Ранее рекрутеры сочли меньшим шанс на карьерный рост для сотрудников на удалёнке. Каждый второй кадровик убеждён, что такие работники не уступают офисным в качестве выполнения задач, однако возможностей для опережения работающих очно коллег у них нет. Это следует из данных опроса сервиса SuperJob, которые оказались в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».