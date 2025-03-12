Эксперт оправдала людей, разогревающих рыбу на работе

Некоторые офисные сотрудники не озабочены запахом пищи и мнением коллег.

Те, кого подобное раздражает, настроены «невротично».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Мария Манина.

«С одной стороны, необязательно такого человека демонизировать, он просто сам не чувствует, считает это нормой. Потому что не все люди так чувствительно и невротично настроены. Тем более есть люди, которые живут без идеи быть хорошими. Конечно, они неудобны обществу. Тем более, когда человек имеет право есть там, где он хочет, другое дело, что можно было позаботиться о запахе от еды. Если сделали замечание, то человек задумается, если нет, то ему безразлично».

Ранее диетолог Елена Соломатина предостерегла офисных работников от обеда «на одной ноге возле туалета». На приём пищи стоит отводить минимум час. Есть нужно в специально оборудованном месте, в комфортной обстановке.

До этого эксперт по этикету призвала не носить на работу еду с резкими запахами.