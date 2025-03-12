Ученые выяснили, какие женские лица нравятся мужчинам

Почему некоторых людей мы считаем привлекательными, а внешность некоторых кажется нам отталкивающей? Исследователи из Карлова университета в Праге (Чехия) выяснили, на какие черты лица наш мозг реагирует в первую очередь при оценке красоты. Исследование было опубликовано в журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

Эволюционный паспорт

С точки зрения эволюции, привлекательная внешность — это показатель хороших генов, этакий «паспорт здоровья». Поэтому долгое время считалось, что именно симметрия и чистота кожи являются главными факторами привлекательности. Именно эти показатели помогали нашим предкам найти достойного партнера для размножения, чтобы дать здоровое и жизнеспособное потомство.

Средние параметры

Однако новое исследование, проведенное на основе анализа и оценки более 1500 лиц из 10 различных групп населения по всему мир, показало, что сегодня «в тренде» другие ориентиры. Как оказалось, наиболее привлекательными нам кажутся лица с усредненными показателями. Симметрия же, как, впрочем, и асимметрия, отрицательно сказываются на оценке привлекательности.

Также в ходе исследования было выяснено, что мужчины в целом «менее избирательны» при оценке красоты лица. То есть они считают лица с преобладанием женских черт более привлекательными, в то время как для женщин наличие сугубо мужских черт практически не влияет на оценку привлекательности.