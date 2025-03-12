Что такое виртуальный секс и почему он популярен

Понятие виртуального секса, виды, преимущества и недостатки вирта. Как это влияет на интимные отношения и почему он стал популярен в современном мире, рассказывает Super.

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Что такое вирт

Вирт — это сленговое сокращение от выражения «виртуальный секс». В англоязычной среде употребляется понятие «киберсекс». Согласно словарю, collins — это любой обмен сексуальными сообщениями или информацией через Интернет, а также сексуальные действия, осуществляемые удаленно, с помощью оборудования виртуальной реальности. Таким образом, считаться виртуальным сексом будет даже «секстинг» — переписка на интимные темы с целью вызвать у партнера сексуальное желание. Еще один словарь, где нашелся термин, — Random House Kernerman Webster's College Dictionary — определяет вирт как любую сексуальную активность, демонстрацию или обсуждение, осуществляемые с помощью компьютера. Последнее, кажется, уже устарело, и виртуальный секс чаще осуществляется с помощью смартфона.

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Ответить на вопрос, кто и когда придумал вирт, однозначно нельзя. Виртуальный секс — естественный результат развития технологий. Кто первым отправил интимное фото по электронной почте, разумеется, неизвестно. Тем не менее прообразом современной индустрии вирта, где преобладают видеоформаты, стал секс по телефону, который был первой, завоевавшей популярность разновидностью виртуального секса. Знаковым моментом стало создание компании Virtual Dreams осенью 1994 года: американский предприниматель Томас Найери видел в организации дистанционного общения с противоположным полом возможность подзаработать.

Несмотря на громкие публикации в СМИ, успех не был стремительным. Бизнес пришлось продать, но Найери остался на должности главы компании. Новые владельцы предложили формат франшизы, идея оказалась рабочей. К концу 90-х успешная компания запустила видеотрансляции секс-шоу. Еще один основоположник вирта — скандально известный благодаря судебным конфликтам Сет Варшавский, открывший вебкам-студию: клиенты могли наблюдать за стриптизом в режиме реального времени и говорить с девушками по телефону. Такова история появления вирта в современном понимании термина. Думаете, вирт привлекает только мужчин? Тогда вам будет полезно узнать топ-10 мифов о мужской сексуальности.

Виды

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К формам виртуального секса относят любые взаимодействия в виртуальном пространстве с целью способствовать сексуальному удовлетворению партнера.

Чаты (секстинг) — такая переписка может содержать как только текст, так и откровенные фото и намеки с помощью эмодзи. Сексуальная переписка стала аналогом секса по телефону, но, как правило, происходит между романтическими партнерами или с целью знакомства для интима в реальности. Здесь же возможны голосовые сообщения и короткие видео — в общем, чтобы возбудить партнера, сгодятся все возможности формата. А если фантазии не хватает, мы подготовили 100 лучших вопросов для свиданий и не только.

(секстинг) — такая переписка может содержать как только текст, так и откровенные фото и намеки с помощью эмодзи. Сексуальная переписка стала аналогом секса по телефону, но, как правило, происходит между романтическими партнерами или с целью знакомства для интима в реальности. Здесь же возможны голосовые сообщения и короткие видео — в общем, чтобы возбудить партнера, сгодятся все возможности формата. А если фантазии не хватает, мы подготовили 100 лучших вопросов для свиданий и не только. Видеозвонки — партнеры созваниваются по видеосвязи. Здесь, как и в жизни, все происходит по обоюдному согласию. Пара может решиться на откровенную трансляцию обнаженного тела или же оставить «самое интересное» за кадром, позволив разыграться фантазии партнера. В первом случае рисков больше, но на них мы подробнее остановимся позже.

— партнеры созваниваются по видеосвязи. Здесь, как и в жизни, все происходит по обоюдному согласию. Пара может решиться на откровенную трансляцию обнаженного тела или же оставить «самое интересное» за кадром, позволив разыграться фантазии партнера. В первом случае рисков больше, но на них мы подробнее остановимся позже. Стримы — как правило, «коммерческий» формат, когда наблюдатель остается анонимным и пишет о своих пожеланиях с помощью чата. При этом автор трансляции демонстрирует действия сексуального характера с учетом сообщений от зрителя. Стримы могут быть частью сексуальной игры между партнерами.

— как правило, «коммерческий» формат, когда наблюдатель остается анонимным и пишет о своих пожеланиях с помощью чата. При этом автор трансляции демонстрирует действия сексуального характера с учетом сообщений от зрителя. Стримы могут быть частью сексуальной игры между партнерами. VR-секс — использование визуального контента в очках виртуальной реальности или секс-гаджетов, которым дистанционно управляет партнер.

— использование визуального контента в очках виртуальной реальности или секс-гаджетов, которым дистанционно управляет партнер. Гибридный формат — когда используется сразу как минимум два варианта. Обычно это комбинация гаджетов с дистанционным управлением и одного из средств связи: чата, видеозвонка или стрима.

Вирт чат

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К плюсам чата можно отнести практическое удобство: вам не нужно эффектно выглядеть, чтобы дать волю фантазии. К тому же, это самый безопасный формат: если в результате взлома вашего аккаунта в Сети окажется скрин переписки, это не то же самое, что сексуальное видео. Даже если вы вели трансляцию исключительно для законного супруга. Вести эротическую переписку можно практически где угодно: только убедитесь, что за спиной нет лишних «зрителей», например, если вы решили устроить секстинг в общественном транспорте по дороге домой.

Видеозвонки и стриминг

Видеозвонки могут стать спасением для пар, отношения которых вынужденно перешли в формат «на расстоянии». Одного текста может быть мало после долгой разлуки, а видеосвязь поможет пережить совместные интимные моменты, обеспечив виртуальную близость. К тому же, это возможность реализовать сексуальные фантазии, не рискуя здоровьем в случае контакта с малознакомым партнером. Однако, если у вас нет 100% доверия, стоит сохранить анонимность: пускай на видео не будет вашего лица.

Виртуальная реальность (VR)

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Виртуальная реальность может помочь добиться максимально реалистичных ощущений, когда партнера нет рядом, и по-настоящему погрузиться в процесс. При этом не стоит злоупотреблять форматом и увлекаться нереалистичными картинками. Иначе можно потерять интерес к реальному сексу с любимым человеком и заработать зависимость от VR-технологий. А это уже не выход из положения, а нездоровая ситуация.

Преимущества виртуального секса

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Преимущества виртуального секса очевидны: это в первую очередь легкий способ внести разнообразие в интимную жизнь с постоянным партнером и открыть в себе новые грани сексуальности. С помощью секса VR влюбленные могут преодолеть любые расстояния и ощутить близость с любимым человеком. Интерактивный секс становится выходом для пар в случае частых командировок одного из партнеров или когда отношения завязались с человеком из другого города. Тем не менее важно учитывать все нюансы и не доводить виртуальный секс до абсурда. Вирт может быть интересным дополнением к интимной жизни, но не должен становиться единственным форматом секса, во избежание последствий для психики.

Недостатки виртуального секса

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Виртуальный секс не способен заменить реальный. Стоит признать, что чаще всего он представляет собой мастурбацию будучи на связи с партнером, что сути происходящего не меняет. Несмотря на возможность почувствовать эмоциональную связь с любимым человеком, самоудовлетворение может превратиться в привычку и без сексуальной переписки и созвонов. Таким образом, попытка подменить сексуальный контакт виртом может только усугубить пропасть: иногда лучше дождаться личной встречи, но все зависит от личных убеждений. Не стоит заниматься виртуальным сексом, если вы считаете его постыдным и унизительным, а также по принуждению. Кроме того, виртуальный секс может считаться изменой. Что делать, если муж изменяет, Super уже рассказывал ранее.

"К виртуальному сексу невозможно относиться однозначно плохо или хорошо. Тут важно понимать, что виртуальными отношениями не стоит заменять реальные. Виртуальный секс может показаться хорошим выходом из реальных проблем. По большому счету он безопасен в тех моментах, когда речь идет о венерических заболеваниях, попытках попробовать грубый секс. Есть возможность выдавать себя за того, кем на самом деле Вы не являетесь, и именно на эту уловку попадаются большинство девушек. Занимаясь виртуальным сексом, не надо думать о том, что будет после секса", — Галина Федоренко, сексолог в колонке для портала «Все психологи».

Главная опасность вирта заключается в том, что личный чувствительный контент в теории может стать публичным. Среди рисков как хакерские атаки, так и недобросовестность партнера. Известны случаи, когда обиженные экс-любовники публиковали эротические материалы в качестве мести уже после расставания. Безусловно, закон на стороне потерпевших, но попадание интимных материалов в Сеть может больно ударить по репутации. Лучшая защита от мошенничества (ровно как и от предательства) — осознанный отказ от съемок контента, где вас можно идентифицировать. Если на снимках и видео не будет лица — утечка в случае чего будет менее болезненной. Толкать людей на вирт могут социальные аспекты — отсутствие круга общения и, как следствие, потенциальных партнеров в реальности.

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Жертвами сливов интимного контента регулярно становятся знаменитости: последними резонансными случаями стало появление в Сети ролика с футболистом Артемом Дзюбой, который спортсмен якобы записал для своей супруги. Спустя три года ситуация повторилась, но эксперты пришли к выводу, что ролики старые — видимо, звезда футбола сделал выводы еще после первого эпизода. В конце 2024 года Анна Асти рассказала об отсутствии проблем в отношениях с мужем после слива ее интимных фото. Однако вскоре пара все же рассталась.

Безопасность данных и конфиденциальность

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Во время виртуального секса важно убедиться, что вы соблюдаете базовые правила цифровой безопасности. Убедитесь, что:

мессенджер с личными переписками недоступен из публичных мест: например, с вашего рабочего компьютера или домашнего устройства без пароля;

вы не используете сомнительные интернет-сервисы, через которые проходит весь ваш трафик;

вы точно знаете, с кем общаетесь, и осознанно доверяете человеку интимный контент. Потенциальный партнер с эффектным фото на аватарке может быть совсем не тем, за кого себя выдает;

в анонимных чатах вы не раскрываете свою личность и убрали из кадра любые детали, которые могут помочь вас идентифицировать;

вы закрыли дверь в комнату — как и при реальном сексе, позаботьтесь о том, чтобы вам точно никто не помешал и не застал вас в максимально неловкой ситуации.

Рекомендации по безопасности в виртуальном сексе