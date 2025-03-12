Жесты-«паразиты», которые выдадут в вас беспокойную особу

Ежедневно мы неосознанно используем десятки жестов. На работе, дома, на романтическом свидании наши руки постоянно «подключаются» к диалогу. А порой они даже во время молчания продолжают выдавать наши эмоции. Сегодня поговорим о так называемых «жестах-паразитах», которые сигнализируют о нестабильном состоянии психики. Психолог перечислила самые «приставучие». Они сигнализируют о тревожности, нервозности и постоянном беспокойстве. Окружающим эти жесты всегда бросаются в глаза и перманентно раздражают. Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit перечислила самые типичные движения невротиков.

«Игры» с пальцами

«Если человек перебирает пальцы, щелкает ими, поглаживает или перехватывает то одну, то другую ладонь, ногтями почесывает внешнюю поверхность ладони, либо между пальцев, это выдает сосотояние тревожности и замешательства», — говорит психолог.

Часто человек, пытаясь успокоиться, хватает мелкие предметы и начинает перебирать их в руках. Это может быть ручка, колпачок от нее, листок бумаги, который тут же сминается в комок. Если подходящего предмета не нашлось, в ход идет постукивание пальцами по столу, любой другой поверхности. Как вариант — тревожник может почесывать нос, приглаживать волосы, заправлять их за ухо подозрительно часто.

Напряженные плечи

Если человек никак не может расслабиться, но боится себя выдать, он может спрятать руки за спиной или же положить их на колени. Но поза непременно расскажет всю правду, так как будет выглядеть неестественной.

«Если трапеция чересчур напряженная, плечи подтянуты к голове, заметно подергивание плечами вверх, это свидетельствует о внутреннем напряжении», — поясняет психолог.

Покачивание

Не слишком очевидный жест, который также сигналит о нестабильном состоянии. Особенно это заметно, когда человеку предстоит выступать перед аудиторией и он не может справиться с волнением.

«Это покачивание на стопе вперед-назад. Оратор стоит перед вами и постоянно смещает центр тяжести вперед-назад. Это некое успокоение самого себя. Оно идет у нас с младенческих времен, когда ребеночка укачивают в колыбели», — рассказывает эксперт.

Сглатывание

Этот жест можно заметить обычно при близком общении с глазу на глаз. От волнения у собеседника может пересыхать в горле, и дабы избавиться от дискомфорта, он будет пытаться постоянно сглатывать слюну.

«Вы можете услышать неглубокое поверхностное дыхание и увидеть, как человек постоянно пытается проглотить этот ком в горле, что может сопровождаться жестом потирания шеи, горла или прикосновения к зоне шеи или декольте», — заключает специалист.

Все эти жесты могут сопровождать человека на протяжение долгих лет. Они портят общее впечатление, могут помешать устроиться на желаемую должность, да и в личной жизни будут регулярно смущать партнера. Избавиться от навязчивых неконтролируемых движений возможно только в кабинете грамотного психолога, который попробует понять их природу и устранить первопричину.