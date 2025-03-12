Семь досадных ошибок в сексе, которые допускают все

Секс — это искусство, удовольствие, эксперимент, но, увы, не всегда идеальный процесс. В кино все выглядит куда как красиво: страсть, синхронность, безупречные движения, а после — оба в восторге и уже думают, как повторить. В реальной жизни все немного сложнее: то судорога сведет ногу, то настроение подкачает, то внезапно придет в голову сакраментальная мысль о том, выключили ли вы утюг.

Но самое интересное — ошибки в сексе совершают все. Абсолютно. Даже те, кто считает себя гуру соблазнения. Читаем, узнаем себя (да-да, без лукавства) и берем на заметку, как не повторять эти досадные промахи — разобрали их с сексологом Ольгой Василенко.

Ожидать, что партнер — экстрасенс и сам все поймет

«Ну ты же должен понимать, чего я хочу!» — нет, не должен. Ни один человек на планете, даже самый внимательный и любящий, не умеет читать мысли. Если вам хочется, чтобы партнер делал что-то определенное, скажите ему об этом прямо. Можно шепотом, можно с намеками, можно в шутку, но главное — четко дать понять, что нравится именно вам.

Полагаться только на стереотипные «горячие» сценарии

Реклама и фильмы давно внушили нам, что секс — это страсть, слезы, закушенные губы, сброшенные на пол тарелки вперемешку с разорванной в порыве эмоций одеждой и эпическое падение на кровать.

«В реальности все куда спокойнее: люди аккуратно раздеваются, думают, не мешают ли подушки, а потом отвлекаются на случайный звук за окном. Не гонитесь за „идеальным сценарием“. Дайте себе возможность расслабиться, смеяться, быть неловкими и настоящими», — советует эксперт.

Игнорировать прелюдию (или превращать ее в рутину)

Проблема двух крайностей. Одни уверены, что прелюдия — это необязательный бонус, а не базовый элемент наслаждения. Другие доводят ее до автоматизма: два поцелуя, три поглаживания — и поехали! Прелюдия — это не просто «разогрев», а важная часть удовольствия. Не спешите. Экспериментируйте. Дайте телу адаптироваться, почувствовать. И не превращайте все в повторяющийся сценарий — ритуалы в сексе быстро надоедают.

Думать только о технике, а не об ощущениях

Да, технические моменты важны. Но если во время секса ваш мозг полностью занят мыслями: «Как там моя амплитуда?», «Правильно ли я двигаюсь?», «Нужен ли еще один поворот?», значит, вы не в моменте. И, как вариант, вообще не в ресурсе. Отключите внутреннего инструктора по фитнесу. Слушайте ощущения, а не выдуманные правила «как нужно». Секс — это не экзамен по акробатике, а удовольствие.

Относиться к тишине как к норме (или, наоборот, слишком переигрывать)

Есть два типа людей: те, кто во время секса молчит, как шпион на допросе, и те, кто явно переигрывает, изображая сцену из эротического фильма.

«Найдите баланс. Звуки важны — они создают атмосферу, но если все время сохранять „режим монахини“, это может восприниматься как холодность. С другой стороны, если громкость ваших стонами перекрывает сирену пожарной машины, партнер может заподозрить, что вы слегка драматизируете, а это тоже конфуз», — предупреждает сексолог.

Не учитывать анатомические нюансы и удобство

Да, спонтанность — это прекрасно. Но если вы нашли позу из Камасутры, которая требует гибкости гимнаста, но при этом через 30 секунд чувствуете, что у вас онемела половина тела, — стоит задуматься. Выбирайте позы, которые комфортны обоим. Секс не должен превращаться в квест на выживание или попытку проверить, сколько минут вы продержитесь в неудобной позиции.

Делать вид, что все прошло идеально, даже если что-то пошло не так

Кто-то забыл снять носки. Кто-то случайно локтем сбил лампу. Кто-то не рассчитал угол, и вышло не так грациозно, как хотелось. Это нормально! Смейтесь. Расслабьтесь. Не бойтесь обсуждать моменты, которые пошли не по плану. Смех — это не провал, а часть живого общения.