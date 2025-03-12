Названы главные отличия плохого настроения от реальной депрессии

Депрессия отличается от плохого настроения невозможностью назвать причину подавленности, рассказал NEWS.ru главврач «Психиатрической клиники Василия Шурова» психиатр-нарколог Василий Шуров. Он добавил, что если плохое настроение сохраняется более трех дней, стоит обратить на это внимание.

Плохое настроение часто имеет причину, мы можем объяснить, как оно возникло. Второй момент важный — это время. Плохое настроение может быть день, два, три, отдохнул, отвлекся, стало легче. Депрессия все-таки — это минимум две недели негативного фона настроения, — сказал Шуров.

Он добавил, что при депрессии привычные вещи, такие как еда и секс, не приносят удовольствия. По словам психиатра, человек не может отвлечься, чтобы ему стало легче.

Депрессия не отступает и сопровождается самоуничижающими мыслями: «Я ничтожный, я ничего не достоин». Дальше будет хуже. Это крайне тяжелое психологическое неблагополучие, — объяснил Шуров.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что весеннее обострение может проявляться в виде дневной сонливости, перепадов настроения и даже депрессии. По ее словам, это состояние связано с изменениями организма и психики человека.