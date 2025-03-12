Названы главные отличия плохого настроения от реальной депрессии

News.ru

Депрессия отличается от плохого настроения невозможностью назвать причину подавленности, рассказал NEWS.ru главврач «Психиатрической клиники Василия Шурова» психиатр-нарколог Василий Шуров. Он добавил, что если плохое настроение сохраняется более трех дней, стоит обратить на это внимание.

Названы главные отличия плохого настроения от реальной депрессии
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Плохое настроение часто имеет причину, мы можем объяснить, как оно возникло. Второй момент важный — это время. Плохое настроение может быть день, два, три, отдохнул, отвлекся, стало легче. Депрессия все-таки — это минимум две недели негативного фона настроения, — сказал Шуров.

Он добавил, что при депрессии привычные вещи, такие как еда и секс, не приносят удовольствия. По словам психиатра, человек не может отвлечься, чтобы ему стало легче.

Депрессия не отступает и сопровождается самоуничижающими мыслями: «Я ничтожный, я ничего не достоин». Дальше будет хуже. Это крайне тяжелое психологическое неблагополучие, — объяснил Шуров.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что весеннее обострение может проявляться в виде дневной сонливости, перепадов настроения и даже депрессии. По ее словам, это состояние связано с изменениями организма и психики человека.

Психология
Василий Шуров