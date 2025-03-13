Названа техника орального секса для любителей экспериментов

Основатель клуба о сесе и здоровье Дэниел Сейнт подсказал технику орального секса, которая позволит испытать новые эмоции в постели. Совет эксперта приводит Men's Health.

Любителям экспериментировать в постели Сейнт посоветовал попробовать оральные ласки мошонки. Он отметил, что этот вид близости нравится далеко не всем, так как это очень чувствительная часть тела и даже легкое прикосновение к ней может вызвать дискомфорт. Но если практика понравится, то она дает особенные ощущения, заверил эксперт.

Более смелым вариантом этого вида секса Сейнт назвал технику «чайный пакетик». Он пояснил, что в этом случае яички выполняют роль чайного пакетика, а рот партнерши — чашки.

«Помните, не всем это понравится, поэтому не стоит думать, что все хотят пробовать это», — уточнил Сейнт.

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