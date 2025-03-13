Как женщинам справиться с «синдромом отличницы»

Женщины с «синдромом отличницы» с детства привыкли быть лучшими во всем, особенно в учебе. Однако знания не всегда равны успеху.

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Психотерапевт, эксперт по семейным отношениям, член «Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги» Виктор Розов описал портрет современной отличницы. Он отметил, что у такой девушки есть красный диплом вуза, курсы повышения квалификации и онлайн-марафоны по саморазвитию.

При этом, «золотые девочки» часто сталкиваются с суровой реальностью: знания есть, а вот с их применением – беда.

Эксперт в беседе с «Южным Федеральным» заявил, что корни этого явления уходят глубоко в детство. Стремление быть идеальной и получать одобрение от окружающих формирует определенный паттерн поведения. Оценки в школе становятся источником самооценки, а любая неудача воспринимается как катастрофа.

У таких людей знания не равны опыту, поскольку книжные знания не могут заменить реальный опыт. Возникает страх ошибки, а перфекционизм мешает начать действовать.

Работодатели в настоящее время ценят не дипломы, а практические навыки и умение адаптироваться.

Психотерапевт назвал три причины ухода в бесконечную учебу. Среди них низкая самооценка, страх реального мира и прокрастинация.

По словам Розова, он часто сталкивается с такими случаями. Выход из замкнутого круга есть, сначала нужно осознать проблему и начать действовать.

Он посоветовал принять несовершенства, поскольку ошибки — это нормально и полезно. Стоит постепенно выходить из зоны комфорта, начав с малого. Фокус должен быть на практике, знания должны быть инструментом, а не самоцелью.

Важно найти баланс между теорией и практикой. Для адаптации знаний к реальности специалист порекомендовал три вида деятельности: волонтерство, стажировки и собственные проекты.

Розов отметил, что выбор всегда остается за человеком. Он напомнил, что истинная ценность знаний раскрывается тогда, когда их начинают применять.

Эксперт заключил, что «синдром отличницы» является не приговором, а вызовом самой себе, своим страхам и ограничениям.

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