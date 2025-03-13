Прожившая вместе 69 лет пара, раскрыла секрет долгого брака

К совету супругов точно стоит прислушаться. 95-летний Фред Зейлбергер и его 89-летняя супруга Элейн из Нью-Йорка счастливы вместе вот уже 69 лет. В честь этого события мужчина устроил для любимой праздник-сюрприз прямо в доме престарелых, где они вместе живут.

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Главным секретом долгой семейной жизни пара называет умение приходить к компромиссам и выстраивать полную гармонию.

Это так здорово, что мы до сих пор вместе. Я всегда говорю Фреду «да» во всём, — сказала Элейн, а её муж подтвердил, что между ними царит взаимопонимание.

Кроме того, Зейлбергеры рассказали, что дети и внуки также дают им энергию и силы на то, чтобы сохранять брак и быть примером для других семей.