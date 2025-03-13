Названы четыре секрета женского оргазма

Эксперт по сексу и отношениям Аннабель Найт раскрыла четыре секрета женского оргазма. Ее слова приводит HuffPost.

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Найт подчеркнула, что для яркого оргазма необходимы понимание своего тела, общение, а также сочетание физических и эмоциональных факторов. В первую очередь она посоветовала попробовать разные техники мастурбации и стимуляции. По ее мнению, это поможет понять, что приносит удовольствие или, наоборот, вызывает дискомфорт.

Следующим обязательным условием для получения оргазма Найт назвала общение с партнером на тему секса. Эксперт призвала быть честными друг с другом не притворяться и не скрывать, если что-то не нравится.

Еще одним секретом хорошего секса Найт считает эмоциональное благополучие. Она уточнила, что при высоком уровне стресса невозможно наслаждаться близостью. Чтобы расслабиться, она посоветовала делать дыхательные упражнения, медитировать или заниматься йогой.

Наконец, специалистка отметила, что вряд ли получится достичь оргазма, если между партнерами происходят частые конфликты, нет доверия и взаимного уважения.

«Формирование позитивного образа тела посредством любви к себе и принятия себя также помогут изменить ощущения в спальне», — заявила Найт.

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