Ученые выяснили, могут ли взрослые учить языки со скоростью ребенка

Во взрослом возрасте изучение иностранного языка может быть неприятным опытом. К тому же, как это ни парадоксально, но неграмотные малыши учат язык гораздо быстрее взрослых, которые умеют читать и писать.

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Взрослые, изучающие язык, обычно начинают со слов, письма и разговорной речи. Это противоположно тому, как происходит всё у малышей: они первым делом улавливают и запоминают общее звучание языка, а письму и чтению учатся в последнюю очередь.

Новое исследование также продемонстрировало: взрослые способны быстро улавливать мелодические и ритмические узоры совершенно нового языка. То есть подобный механизм усвоения родного языка остаётся нетронутым и во взрослом возрасте.

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В рамках эксперимента 174 взрослых чеха слушали 5 минут слова на языке маори, который они никогда не слышали. Далее им включали аудиозаписи на языке маори или малайском, а затем просили сказать, какой язык они слышат: тот же, что раньше, или нет.

Тестовые фразы при этом были отфильтрованы так, чтобы имитировать речь, услышанную в утробе матери. Сохранились мелодия и ритм, но были убраны частоты выше 900 Гц, которые содержат гласные и согласные.

Чаще всего люди правильно различали языки. Это значит, что даже кратковременного воздействия достаточно для улавливания мелодических и ритмических закономерностей языка, как это происходит у младенцев.

На этапе экспозиции только одна группа людей просто слушала. Другие же слушали и читали субтитры. Выяснилось, что чтение буквенных написаний препятствовало повышенной чувствительности взрослых к общей мелодии и ритму нового языка. Хуже у них были в итоге и результаты теста. Будучи абсолютными новичками, участники смогли выучить больше маорийских слов без каких-либо текстовых пособий.