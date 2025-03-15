Эксперт рассказала о «правиле 24 часов» для шопоголиков

Агентство «Москва»

Самозапрет на покупки на маркетплейсах может вызвать обратную реакцию, в борьбе с импульсивными тратами будет эффективнее удалить данные карт, привязанных к аккаунту, а еще лучше – взять небольшую паузу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила психолог, заведующая лабораторией практических навыков Института клинической психологии и социальной работы Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Екатерина Шагина.

Эксперт рассказал о «правиле 24 часов» для шопоголиков
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«С одной стороны, самозапрет действительно снижает вероятность импульсивных покупок, создавая искусственные барьеры. С другой – он может привести к обратному эффекту: запрет может восприниматься как вызов, что только усилит желание нарушить его. Отключение уведомлений, удаление сохраненных карт и лимиты на траты работают мягче, чем полный запрет. Если покупка требует дополнительных шагов, например, ручного ввода данных карты, вероятность спонтанного приобретения снижается», – сказала Шагина.

По словам специалиста, в борьбе с импульсивным шопингом важно научится осознанности.

«Правило "подожди 24 часа перед покупкой" помогает избежать эмоциональных решений. Ведение списка желаемых покупок и строгий фильтр – "мне это действительно нужно?" – позволяют рационализировать траты. Если покупки связаны с эмоциями, важно понять, что именно провоцирует их, и искать альтернативные способы регуляции, например, спорт, медитация, хобби», – добавила Шагина.

Ранее сообщалось, что министерство экономического развития РФ поддержало инициативу заместителя председателя Государственной думы Владислава Даванкова провести эксперимент по установке самозапрета или лимита на покупки на маркетплейсах.

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