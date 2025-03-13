Стало известно, как ностальгия помогает сохранять крепкую дружбу

Люди, склонные к ностальгии, имеют больше близких друзей и прилагают больше усилий для поддержания этих отношений, чем менее сентиментальные люди. К такому выводу пришли ученые из Университета Буффало в США и Университета Киото в Японии в ходе масштабного исследования, результаты которого опубликованы в журнале Cognition & Emotion.

© Газета.Ru

Исследование, охватившее данные почти 1500 человек из США и Европы, показало, что ностальгия напрямую связана с количеством и качеством социальных связей.

В первом эксперименте группа американских студентов ответила на вопросы о своей ностальгии и отношениях с друзьями. Средний возраст участников составил 19 лет. В среднем у них было 7 друзей, без которых они не могли представить свою жизнь, и еще 21 человек, с кем у них сохранялись близкие отношения.

Результаты показали, что участники с высоким уровнем ностальгии чаще стремились сохранить существующие дружеские связи и имели больше друзей.

Во втором эксперименте аналогичные вопросы задавались взрослым людям из США, возраст которых составлял около 40 лет. Размер их круга общения был меньше: в среднем у них было пять очень близких друзей и еще 14 значимых. Однако участники, которые проявляли ностальгию, вновь продемонстрировали большее стремление к сохранению дружбы и поддержанию более крепких отношений, независимо от таких черт личности, как экстраверсия.

«Люди, которые часто испытывают ностальгию и ценят воспоминания, более осознанно относятся к важности своих отношений и стремятся их сохранить», — пояснил Куан-Джу Хуанг, аспирант Университета Киото и один из авторов исследования.

Хуанг отмечает, что склонность к ностальгии возникает в разном возрасте по разным причинам. У молодых людей ностальгия чаще связана с попыткой справиться с трудностями взросления, а у пожилых людей — с утратами.