Психолог оценил идею самозапрета покупок на маркетплейсах

Мера не поможет гражданам избавиться от привычки импульсивно приобретать товары.

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В этом случае важно развивать силу воли и планировать бюджет, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат психологических наук Жанна Сугак.

«От глупости так не лечат. От того, что кто-то чего-то запретил здесь, вы в другом месте потратите. Вы привыкли есть на завтрак хлеб с маслом и икрой. И снова купили икру, остались без масла и без хлеба. Значит, в следующий раз будет по-другому. Человек проживает свою жизнь сам. Покупки — это не та вещь, которую надо запрещать директивно. Решай сам, планируй сам. Мы же так детей и подростков учим. Так пускай взрослый человек, не наученный ранее, учится сам. Ничего страшного в этом нет. С голоду не умрёт. Действительно, плохо с силой воли. Посмотрите, сколько людей пытаются сесть на диету, похудеть, привести себя в форму — воз и ныне там. Бери себя в руки, приводи себя в чувства. И ещё раз говорю, от того, что вам запретят или вы запретите себе покупать на маркетплейсах, появятся ещё какие-то сферы, которые привлекут ваше внимание, и вам тоже страшно этого захочется».

Ранее Минэкономразвития поддержало «самозапрет» покупок на маркетплейсах. Письмо с предложением внедрить такую функцию в качестве эксперимента в министерство ранее направил депутат Госдумы Владислав Даванков.

Парламентарий считает, что это должно уберечь людей от импульсивных расходов. В документе также рассматривается возможность установки лимита на траты на маркетплейсах, сообщает РИА Новости.