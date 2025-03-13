Конфликты в офисе: как вести себя с проблемными коллегами

Конфликты на работе — как сорняки: если не выпалывать вовремя, разрастутся и задавят все живое. Но давайте без иллюзий: совсем избежать их не получится. Зато можно научиться тушить пожары до того, как они спалят ваше спокойствие. Как это делать? Об этом нам рассказала психолог, эксперт в области отношений и низкой самооценки Наталья Разуваева.

Почему вообще вспыхивают конфликты

Чаще всего — из-за нестыковки ожиданий. Кто-то считает, что «хороший сотрудник» — это тот, кто засиживается допоздна. Другой уверен: главное — результат, а не часы в офисе.

«Добавьте сюда стресс, усталость и личные амбиции — вот вам гремучая смесь. А еще банальное недопонимание: фраза "Сделай как удобно" для одного — свобода действий, для другого — "Сам догадайся, что я хочу"», — поясняет психолог.

Как предупредить конфликт

Все мы знаем, что лучше проблему предупредить, чем потом решать ее. Вот и здесь так же — старайтесь изначально не доводить дело до конфронтации. Как это сделать, советует наш эксперт:

Сразу уточняйте правила игры — если коллега просит помочь с проектом, спросите: 'Какой результат ты ждешь? К какому сроку?» Чем конкретнее договоренности, тем меньше шанс, что вас обвинят в «самоуправстве».

Держите эмоции в холодильнике — когда чувствуете, что начинаете закипать, возьмите паузу. Скажите: «Мне нужно пару минут, чтобы обдумать». Выйдите, подышите, выпейте воды. Большинство ссор — это не рациональные споры, а выплески усталости.

Хвалите публично, критикуйте тет-а-тет — никто не любит выглядеть дураком при всех. Если коллега ошибся, обсудите это наедине. Зато когда он молодец — говорите об этом громко. Так вы заработаете репутацию справедливого, а не «поджигателя».

Как вести себя в конфликте

Допустим, вы так и не смогли справиться с собой, предотвратить конфликт, и столкновение все же произошло. Теперь нужно правильно себя повести, чтобы максимально безопасно для себя из него выйти. Вот что советует делать психолог:

Перестаньте играть в «Кто виноват?» — вместо «Ты сорвал сроки!» скажите: «Как нам теперь выйти из ситуации?» Фокус на решении, а не на поиске крайнего, снижает накал.

Ищите общее — даже с самым трудным коллегой есть точки пересечения. Ненавидите друг друга, но оба любите кофе? Начните с малого: «Эй, я варю капучино — хотите?» Иногда достаточно одной ниточки, чтобы начать вытягивать весь клубок.

Признавайте свою часть — если накосячили — скажите честно: «Да, я ошибся. Давайте исправлять». Это обезоруживает.

Что делать, если весь коллектив — скопище интриг

К сожалению, бывает и такое. Но, допустим, вам все равно нравится эта работа или вы не хотите увольняться по любой другой причине. Как себя вести в такой атмосфере? Для начала решите: готовы ли вы быть «белой вороной»? Если да — вот план:

Не кормите сплетни — на вопросы вроде: «Правда, что Маша накосячила?» отвечайте: «Не знаю, я с ней не обсуждал». Без эмоций. Создайте альянсы — найдите 1—2 человек, которые тоже устали от драм. С ними можно делиться мыслями без страха, что разнесут. Введите «санчасы» — выделите время, когда вы недоступны для рабочих разговоров. Например, обеденный перерыв — святое. Коллеги поймут: вы не готовы жевать бутерброд под аккомпанемент жалоб. Ищите внешние опоры — хобби, спорт, друзья вне офиса — все, что напоминает: работа — не вся ваша жизнь.

Если ничего не помогает…

Тут все просто. Спросите себя: «Сколько стоит мое психическое здоровье?» Иногда лучший способ погасить конфликт — уйти из токсичной среды. Вы не обязаны перевоспитывать коллектив. Ваша задача — сохранить себя.