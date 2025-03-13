Эксперт рассказала о роли современных цирков в жизни людей

В Москве завершилась серия голосований на платформе «Активный гражданин» по поводу строительства Большого цирка. О том, почему цирковые представления пользуются большой популярностью среди людей, рассказала практикующий психолог Юлия Егорова.

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13 марта стало известно, что москвичи выбрали финальный макет здания Большого цирка, представленный архитектурным бюро «АПЕКС». Отмечается, что впервые в голосовании приняли участие как взрослые, так и дети. Этот проект станет основой подготовки градостроительных и проектных работ.

Практикующий психолог Юлия Егорова рассказала, что у большинства людей цирк ассоциируется с цветными шарами — шапито, которые набрали популярность в XIX веке.

Егорова добавила, что в красочный цирковой мир людей также погружают воздушные гимнасты, клоуны и дрессированные животные. Зрителям нравится ненадолго заходить в мир, где люди выходят за пределы своих возможностей, выполняя завораживающие трюки.

Цирковое искусство кричит о том, что непременно вызовет эмоции. Желание почувствовать это должно начинаться с самого здания, которое обещает эти ощущения. Именно поэтому цирки были яркими и красочными, обещающими всплеск самых ярких эмоций, — заключила Юлия Егорова.

За идею о возведении и переносе здания Большого цирка высказалось наибольшее количество москвичей — об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что новое строение станет современной многофункциональной площадкой для проведения уникальных шоу и организации повседневного отдыха москвичей и гостей столицы.