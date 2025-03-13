Эксперт рассказала о роли современных цирков в жизни людей

Эксперт-психолог рассказала о роли современных цирков
В Москве завершилась серия голосований на платформе «Активный гражданин» по поводу строительства Большого цирка. О том, почему цирковые представления пользуются большой популярностью среди людей, рассказала практикующий психолог Юлия Егорова.
13 марта стало известно, что москвичи выбрали финальный макет здания Большого цирка, представленный архитектурным бюро «АПЕКС». Отмечается, что впервые в голосовании приняли участие как взрослые, так и дети. Этот проект станет основой подготовки градостроительных и проектных работ.
Практикующий психолог Юлия Егорова рассказала, что у большинства людей цирк ассоциируется с цветными шарами — шапито, которые набрали популярность в XIX веке.
Егорова добавила, что в красочный цирковой мир людей также погружают воздушные гимнасты, клоуны и дрессированные животные. Зрителям нравится ненадолго заходить в мир, где люди выходят за пределы своих возможностей, выполняя завораживающие трюки.
Цирковое искусство кричит о том, что непременно вызовет эмоции. Желание почувствовать это должно начинаться с самого здания, которое обещает эти ощущения. Именно поэтому цирки были яркими и красочными, обещающими всплеск самых ярких эмоций, — заключила Юлия Егорова.
За идею о возведении и переносе здания Большого цирка высказалось наибольшее количество москвичей — об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что новое строение станет современной многофункциональной площадкой для проведения уникальных шоу и организации повседневного отдыха москвичей и гостей столицы.