Почему возникает зависимость от партнера и как от нее избавиться

Связанные одной цепью: почему возникает зависимость и как от нее избавиться
Любовь должна приносить радость, поддержку и гармонию. Но что, если отношения превращаются в постоянное беспокойство, страх потери и ощущение, что без этого человека жизнь теряет смысл? Эмоциональная зависимость от мужчины — это не любовь, а ловушка, в которой женщина жертвует собой ради отношений, забывая о своих желаниях, границах и собственном внутреннем мире.
Как понять, что вы попали в этот замкнутый круг? Вот три главных признака нездоровой зависимости, которые нельзя игнорировать. А главное — как от нее освободиться и снова почувствовать себя цельной личностью: обсудили это с психологом Радмилой Бакировой.
Вы растворяетесь в мужчине и забываете о себе
Когда отношения становятся единственным смыслом жизни, а весь ваш мир вертится вокруг мужчины, это тревожный сигнал. Если вы все время думаете о нем, подстраиваетесь под его интересы, забываете о своих увлечениях, друзьях и мечтах — это уже не любовь, а зависимость.
«Начните восстанавливать свою жизнь, независимую от отношений. Вернитесь к тому, что радовало вас до знакомства. Вспомните старые увлечения, займитесь спортом, заведите новых друзей. Осознайте, что вы — ценная личность сами по себе, а не только в роли его женщины», — объясняет эксперт.
Вас постоянно тревожит страх потерять его
Если вас преследует мысль, что он может уйти, если вы сделаете что-то «не так», если любое его отдаление вызывает панику и желание срочно вернуть его внимание, значит, вами управляет страх потери. Это не любовь, а тревожная привязанность, из-за которой вы готовы терпеть обесценивание, равнодушие или даже токсичное поведение.
Разберитесь с тем, откуда этот страх. Возможно, он идет из детства — нехватка любви, страх быть отвергнутой или прошлые травмирующие отношения. Начните работать над уверенностью в себе, чтобы понимание «я ценна, даже если он уйдет» стало для вас естественным. Практикуйте эмоциональную независимость — проводите больше времени в одиночестве, осваивайте навыки самоопоры, учитесь наслаждаться жизнью без привязки к партнеру.
Вы получаете меньше, чем заслуживаете
Зависимость часто заставляет соглашаться на отношения, в которых вас не ценят. Вы терпите отсутствие заботы, эмоциональную холодность, игнорирование своих границ — и все потому, что боитесь остаться без него.
«Первый шаг — разобраться, почему вы соглашаетесь на меньшее. Возможно, в глубине души вам кажется, что вы не заслуживаете большего. Работайте над самоценностью — учитесь видеть себя не через призму мужчины, а как отдельную личность, достойную уважения и любви. Начните выстраивать границы — если вас что-то не устраивает, говорите об этом. Осознайте: ваша ценность не зависит от того, останется он с вами или нет», — заключает психолог.