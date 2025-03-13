Почему возникает зависимость от партнера и как от нее избавиться

Любовь должна приносить радость, поддержку и гармонию. Но что, если отношения превращаются в постоянное беспокойство, страх потери и ощущение, что без этого человека жизнь теряет смысл? Эмоциональная зависимость от мужчины — это не любовь, а ловушка, в которой женщина жертвует собой ради отношений, забывая о своих желаниях, границах и собственном внутреннем мире.

Как понять, что вы попали в этот замкнутый круг? Вот три главных признака нездоровой зависимости, которые нельзя игнорировать. А главное — как от нее освободиться и снова почувствовать себя цельной личностью: обсудили это с психологом Радмилой Бакировой.

Вы растворяетесь в мужчине и забываете о себе

Когда отношения становятся единственным смыслом жизни, а весь ваш мир вертится вокруг мужчины, это тревожный сигнал. Если вы все время думаете о нем, подстраиваетесь под его интересы, забываете о своих увлечениях, друзьях и мечтах — это уже не любовь, а зависимость.

«Начните восстанавливать свою жизнь, независимую от отношений. Вернитесь к тому, что радовало вас до знакомства. Вспомните старые увлечения, займитесь спортом, заведите новых друзей. Осознайте, что вы — ценная личность сами по себе, а не только в роли его женщины», — объясняет эксперт.

Вас постоянно тревожит страх потерять его

Если вас преследует мысль, что он может уйти, если вы сделаете что-то «не так», если любое его отдаление вызывает панику и желание срочно вернуть его внимание, значит, вами управляет страх потери. Это не любовь, а тревожная привязанность, из-за которой вы готовы терпеть обесценивание, равнодушие или даже токсичное поведение.

Разберитесь с тем, откуда этот страх. Возможно, он идет из детства — нехватка любви, страх быть отвергнутой или прошлые травмирующие отношения. Начните работать над уверенностью в себе, чтобы понимание «я ценна, даже если он уйдет» стало для вас естественным. Практикуйте эмоциональную независимость — проводите больше времени в одиночестве, осваивайте навыки самоопоры, учитесь наслаждаться жизнью без привязки к партнеру.

Вы получаете меньше, чем заслуживаете

Зависимость часто заставляет соглашаться на отношения, в которых вас не ценят. Вы терпите отсутствие заботы, эмоциональную холодность, игнорирование своих границ — и все потому, что боитесь остаться без него.