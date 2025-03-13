Как весенняя генеральная уборка помогает психике

Уборка запускает каскад положительных нейрохимических реакций и снижает уровень стресса, сообщила специалист по психическому здоровью Вивиан Чанг Истон. Весенняя генеральная уборка — это способ улучшить психическое здоровье и избавиться от тревожности, пишет Мойка78.

Исследования Национального института стресса США показали, что организованные жилые пространства снижают уровень стресса. Уборка стимулирует выработку дофамина, гормона радости, и снижает уровень кортизола, гормона стресса. Также наведение порядка улучшает физическое и психическое самочувствие и уменьшает симптомы тревожности. Уборка — это форма эмоциональной обработки информации и психологического катарсиса, следует из научных трудов.

Ранее академик РАН Оксана Драпкина заявила, что рекомендуется регулярно проветривать все комнаты в квартире, а также примерно раз в неделю дезинфицировать сантехнику. Эксперт также посоветовала минимум раз в месяц чистить мягкую мебель и еженедельно пылесосить ковры.