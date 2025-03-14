Почему юность перестала быть лучшей порой

Считавшийся классическим кризис среднего возраста у 40-50-летних сегодня уже не так выражен, а юность больше не самое счастливое время в жизни человека. К таким выводам пришла группа ученых, изучавшая настроения и уровень удовлетворенности жизнью людей разного возраста.

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Если раньше "кривая уровня счастья" в зависимости от возраста напоминала букву U (пик удовлетворенности жизнью в молодости, затем кризис и потом вновьь выравнивание психологического состояния), то за последнее десятилетие картина изменилась. Удовлетворенность жизнью среди молодежи, особенно среди девушек, снизилась, но с годами продолжает линейно расти. "Мы столкнулись с кризисом благополучия среди молодежи", - говорится в документе, опубликованном Национальным бюро экономических исследований США по результатам опросов, проведенных в США, Великобритании, Ирландии, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. О результатах исследования рассказала The Gardian.

Что происходит с психикой молодых, c чем связаны изменения, "Российской газете" рассказала клинический психолог, нейропсихолог, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Екатерина Орлова.

Юность часто считают самым счастливым, самым беззаботным временем. Насколько это мнение соответствует действительности?

Екатерина Орлова: В представлениях многих из нас юность часто ассоциируется с самым счастливым периодом жизни, и на это есть несколько причин.

В первую очередь, это относительное отсутствие ответственности перед различными системами, в том числе семейной и профессиональной. В юности у большинства людей меньше обязанностей и ответственности по сравнению со взрослым периодом жизни. Это время, когда можно наслаждаться свободой и независимостью. В то же время играют роль и определенные закономерности нашей психической реальности - любые новые события, будь то ситуация первых экзаменов или первая поездка на море, переживаются нами более эмоционально и ярко. В подростковый и юношеский периоды формируются первые крепкие дружеские связи и, зачастую, происходит первое взросление в плане романтических отношений, что может приносить радость и удовлетворение.

А еще мы с детства полны желаний, казалось бы, самых нереалистичных. С возрастом значение такого показателя как "вера в чудеса" у нас снижается, что тоже подтверждается результатами соответствующих исследований. Молодые люди часто полны надежд и мечтаний о будущем, и само это предвкушение достижения главных целей жизни создает ощущение счастья и энергии.

Однако исследования, такие, как упомянутое выше, показывают, что мнение о том, что юность - "это лучшая пора", не всегда соответствует реальности. Более того, результаты эпидемиологических исследований в разных странах наглядно демонстрируют тенденцию к увеличению психических расстройств, в том числе среди лиц молодого возраста.

Исследования показывают, что уровень ментальных расстройств, таких как депрессия и тревожность, возрастает среди молодежи, что может снижать общее ощущение счастья.

Что конкретно влияет на сознание, что человек счастлив или, наоборот, неудовлетворен жизнью?

Екатерина Орлова: Можно выделить несколько факторов.

Таким фактором может стать относительно высокая степень психологического давления в связи с социальными требованиями, что многими переживается достаточно тяжело (иногда даже драматично) вследствие недостаточно сформированных ценностей и установок о себе и своем месте в мире. Волей-неволей, мы поддаемся транслируемому контенту (прежде всего в соцсетях, но и в отношениях с окружающими) о том, что надо быть выше, сильнее, умнее других. Зачастую мы сравниваем себя с другими. И тут всегда есть место разочарованию.

Второй момент: не секрет, что молодежь сталкивается с высоким уровнем стресса из-за учебы, карьерных ожиданий и социальных сравнений. Но в это же время мы еще не знаем, "кем хотим стать, когда вырастем" - в молодые годы у нас только происходит активный поиск самоидентичности в разных ролях и жизненных сферах. Юность - это период активного поиска себя и своего места в мире, что может вызывать чувство неуверенности и беспокойства.

Почему тревожность, стресс, выгорание все чаще наблюдаются у молодых?

Екатерина Орлова: Причины могут быть разными, а симптоматика той или иной степени выраженности и достаточно многогранной.

Одна из причин в век доступности информации - это, безусловно, социальные сети и сравнение себя с другими. К тому же современное общество предъявляет высокие требования к молодежи в плане образования и карьерного роста. Стремление к успеху и конкуренции может приводить к чрезмерному стрессу и чувству выгорания.

Несмотря на общение в интернете, многие молодые люди испытывают чувство изоляции и одиночества, что может способствовать развитию тревожных расстройств.

Известно, что одним из причинных факторов тревожных состояний может стать и недостаток навыков управления стрессом. Молодые люди не обладают необходимыми навыками для управления стрессом и решением конфликтов, и это влияет на их эмоциональное состояние.

Экономические и социальные изменения, такие как нестабильность на рынке труда, также могут вызывать у молодежи чувство тревоги по поводу будущего.

Важно понимать, что современные условия жизни и постоянное давление могут оказывать значительное влияние на психическое здоровье молодежи. Создание поддерживающей среды и образование по вопросам ментального здоровья могут помочь справиться с этими вызовами.

Как влияет социальное давление и ожидания общества на психологическое состояние молодых людей?

Екатерина Орлова: Социальное давление и ожидания общества оказывают значительное влияние на психологическое состояние молодежи, и это может проявляться на нескольких уровнях.

В первую очередь, это заданные стандарты успеха, в некоторых случаях попросту невыполнимые. Социумы, в которые мы попадаем в течение своей жизни - семья, школа, друзья и партнеры, университет, научное и профессиональное сообщества - часто задают определенные требования, основанные на достижениях в учебе, карьере или внешнем виде. Молодые люди могут чувствовать давление из-за несоответствия этим стандартам.

Завышенные или нереалистичные ожидания родителей, учителей и окружающих или их неправильное восприятие со стороны человека могут стать для него источником перманентного стресса. Молодые люди могут чувствовать постоянное давление из-за того, что нужно соответствовать установленным нормам.

До сих пор, даже в современном обществе существует феномен социальной стигматизации. Определенные социальные группы и сообщества, особенно в подростковой среде, могут предлагать жесткие нормы поведения и подавлять индивидуальность. Молодые люди, которые не соответствуют этим нормам или имеют трудности, сталкиваются с осуждением и изоляцией.

Какова роль соцсетей?

Екатерина Орлова: Социальные сети способствуют формированию образа "идеальной жизни", что может заставить молодежь стремиться к недостижимым стандартам. Любой материальный атрибут желаемой жизни становится для человека намного более значимым, и это влияет на формирование ценностно-смысловой сферы человека. Брендовая сумочка, автомобиль бизнес-класса и прочая атрибутика благополучия - в восприятии некоторых это больше не инструменты обслуживания самого жизненного процесса, а аллегория "я полноценный член вашего общества, свой среди вас".

Соцсети полны специально обработанных изображений, которые создают идеальные образы жизни других людей в нашем восприятии. Молодые люди могут сравнивать свою реальность с этими идеальными моментами, что вызывает чувство неполноценности и неудовлетворенности своей жизнью. Постоянный доступ к жизням других людей создает условия для постоянного сравнения. Даже неосознанно молодые люди могут чувствовать, что их достижения менее значимы, чем успехи окружающих.

Негативные комментарии или отсутствие "лайков" могут усилить ощущение низкой самооценки. Психологическое воздействие подобных факторов может быть сильно выраженным, особенно для молодежи, находящейся в поиске идентичности.

Еще пример, кибербуллинг. Известен феномен кибербуллинга, содержательно представляющий настоящую травлю в социальных сетях. Анонимность в интернете может способствовать агрессивному поведению, и многие молодые люди сталкиваются с этим. Это может серьезно повлиять на самооценку и психическое здоровье, вызывая тревогу и депрессию.

Важно понимать, что психическое здоровье и психологическое благополучие молодежи во многом зависит от социальной среды и поддержки. Создание открытого и принимающего пространства, где можно говорить о чувствах и проблемах, может помочь снизить негативное влияние социального давления.

Но, наверно, соцсети дают не только негатив, но и какие-то положительные возможности?

Екатерина Орлова: Один зарубежный психотерапевт как-то назвал интернет и социальные сети "самым быстрым безрецептурным обезболивающим" - действительно, можно быстро переключиться с каких-то негативных моментов, произошедших за день, бездумно "скроля" страницы. Но нередко это сопряжено с проблемами со сном - частое использование смартфонов, особенно перед сном, может нарушать режим сна. В свою очередь, недостаток сна напрямую связан с ухудшением настроения и повышением уровня тревожности.

В то же время интернет и социальные сети также могут иметь положительное влияние, например, предоставляя возможность поддержки, самообразования и общения с единомышленниками.

Важно стремиться к здоровому балансу и осознанному использованию цифровых технологий.

Почему люди зрелого возраста часто говорят, что юность - "лучшее время", если многие подростки и молодые люди чувствуют себя несчастными?

Екатерина Орлова: Существуют несколько предположений, объясняющих почему люди зрелого возраста часто говорят, что юность - "лучшее время". Это может быть ностальгия, придающая юности романтический и идеализированный ореол. Со временем мы забываем о трудностях, с которыми сталкивались, и помним то хорошее, что было.

В юности, как правило, меньше ответственности и больших обязательств, что создает ощущение большего оптимизма и свободы. Это время поиска и экспериментов, когда у человека есть больше возможностей и меньше страхов.

Кроме того, именно в юном возрасте образуются глубокие социальные связи и дружбы. Эти воспоминания создают позитивный образ юности в памяти взрослых.

При этом важно заметить, что переживания подростков и молодых людей сегодня могут быть уникальными и сложными, и не все молодые люди чувствуют себя несчастными. Каждое поколение сталкивается с собственными вызовами, и то, что может казаться "лучшим временем" для одного поколения, может не совпадать с опытом другого.