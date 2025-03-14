Женщины перечислили самые неприятные секс-приемы из порно

Женщины рассказали, какие секс-приемы из порнофильмов они считают самыми неприятными в реальной жизни. Своими мнениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие обратили внимание на то, что в порно часто показывают неудобные позы, которые актеры выбирают, чтобы их было удобнее снимать видеокамерой. При этом некоторые отметили, что видят в порно недостаточно проявлений эмоциональной связи между партнерами.

Секс без поцелуев — это обычно не то, что я хочу. Обычно мне нужно много поцелуев перед сексом, а глубокие поцелуи так редки в порно, - According_Witness_53, пользовательница Reddit

Другие пожаловались на то, что в роликах слишком грубо и торопливо обращаются с половыми органами.

Когда меня трахают пальцами со скоростью света, это не дает мне ничего, только отталкивает, потому что это просто неприятно, если не сказать больно, - poopiemagee, пользовательница Reddit

Еще одна пользовательница отметила, что в порно нередко показывают, как мужчина придушивает партнершу, хотя в реальности этот фетиш необходимо предварительно обсуждать с женщиной.

Сколько раз парни так делали, и это сразу же включает у меня рефлекс «бей или беги». Серьезно, ненормально начинать душить кого-то только потому, что ты это много раз видел. Если вы хотите этого или еще чего-то необычного, сначала поговорите об этом, а не беритесь за дело, - Legless_Dog, пользовательница Reddit

Ранее женщины и мужчины, исполнявшие секс-желания партнеров, которые считают странными, рассказали о своем опыте. Некоторые женщины вспомнили, что у их мужчин были фетиши, связанные с полным или частичным обездвиживанием партнерши.