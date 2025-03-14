Даже в самой жизнерадостной компании есть такой человек, который способен испортить настроение своим занудством и нравоучениями. В современном мире людей, которые любят критиковать и давать советы, называют «токсиками» и «душнилами». Специалист Службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала РИАМО, как сгладить общение с токсичными людьми, чтобы не тратить свои нервы.

Она предлагает игнорировать негативные высказывания и сократить время общения с трудным собеседником. Следует избегать тем, которые могут вызвать его негативную реакцию. Важно быстро и тактично завершать неприятные разговоры и не принимать на свой счёт токсичность, агрессию и негативные оценки собеседника.

Психолог советует извлекать пользу из общения с трудными людьми, обращая внимание на собственные негативные черты. «Душнила» не замечает чувств окружающих и может становиться грубым, если он видит сопротивление своей «правильной» точке зрения, тем самым нарушая чужие границы. Так он повышает свою самооценку.

Специалист подчёркивает, что каждый из нас может быть резким или навязчивым. Чтобы сталкиваться с токсичными и душными людьми реже, уделяйте больше внимания себе, своим эмоциям, целям и задачам. Принимайте в дар добро, заботу, дружбу и любовь, и отвергайте всё лишнее.