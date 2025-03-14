Как конфликт с друзьями может укрепить отношения

Некоторые дружеские отношения длятся дольше романтических и могут быть более значимыми для человека. Друзья помогают нам справляться с повседневными сложностями и делают тяжёлые моменты более терпимыми. Для пожилых близкий круг друзей, как показывают научные работы, связан с более долгой жизнью.

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Наличие близкие друзей может означать, что у вас будут случаться конфликты с ними или даже расставания. При этом разрыв с другом может быть таким же разрушительным для человека, как и разрыв с романтическим партнёром.

Более глубокая связь с друзьями — это когда вы выражаете беспокойство, сочувствие, солидарность по отношению к другим. Но это может всё выглядеть не так, как в романтических отношениях.

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Важно уметь и управлять своими эмоциями. Согласно исследованиям, люди с лучшей эмоциональной регуляцией обычно более популярны, имеют больше друзей, успешнее поддерживают долгосрочные дружеские отношения.

Если вы поссорились с другом и хотите восстановить общение, то нужно быть готовым прощать человека. Это может зависеть как от вашей личности, так и от типа проступка у друга. К примеру, активные проступки (физические стычки, оскорбления, ложь и сплетни) воспринимаются часто как более серьёзные и более сложные для прощения, чем пассивные (бездействие, не извинение).

Иногда конфликт может быть результатом того, что вы переросли эту дружбу. В этом случае лучшим вариантом для психического здоровья будет отпустить человека.