Как выучить любой язык без зубрежки и учебников

Немногие знают: для того чтобы выучить любой иностранный язык, вовсе не обязательно тратить время на зазубривание правил и слов. Пятью практическими хитростями поделился с «Вечерней Москвой» предприниматель, эксперт по волонтерским и образовательным программам, специалист по миграционному консалтингу Артем Шевцов.

© Вечерняя Москва

Человеческий мозг уже знает, как учить языки, надо лишь дать ему нужные инструменты. А после внедрения этих приемов дорогостоящие занятия с репетитором не понадобятся.

Умное погружение

Такие советы, как переключить язык на телефоне, слушать иностранную музыку и подкасты, слышали, пожалуй, все. Да, это помогает, только не для изучения, а для привыкания к языку и его звучанию.

Но гораздо эффективнее будет кинометод:

Возьмите эмоциональную сцену из любимого фильма на две минуты. Посмотрите ее минимум сто раз, повторяя за актерами. Копируйте интонацию, мимику, жесты. Когда почувствовали себя органично — учите диалог наизусть.

Такой подход даст реальный результат и даже может избавить от акцента.

Забудьте про заучивания списков слов

Вместо этого создайте собственный словарь:

Откройте текст или видео с субтитрами.

Читайте до незнакомого слова.

Переводите его и читайте абзац заново.

Запоминая слова сразу в контексте, вы выучите их в разы быстрее.

Грамматика через исследование

Не учите правила лишь через учебники — открывайте их в процессе:

Возьмите текст, который вам интересен. Выберите понравившееся предложение. Попытайтесь понять логику его построения. И только потом найдите и изучите правило.

Так ваш мозг сам начинает не только запоминать закономерности, но и понимать их.

Диалог с самим собой

Метод внутреннего собеседника:

Сначала комментируйте каждое свое действие вслух или про себя: «Я проснулся в семь утра». Усложняйте и добавляйте пояснения: «Я встал раньше обычного, потому что…». Станьте собственным интервьюером: задавайте вопросы, выстраивайте диалог и спорьте с собой.

Записывайте эти монологи на диктофон: сначала спонтанную речь для обнаружения ошибок, а потом уже исправленную версию для сравнения с первой.

Таким же образом письменно фиксируйте повседневную жизнь в специальный дневник. Это создаст прямую связь между действием и языком, именно так мы осваивали родной язык в детстве.

Список из 1000 частых слов

Держите список из 1000 частых слов перед глазами. Вам не придется его зубрить, если он будет на видном месте и рядом на занятиях.

Эти принципы ускорят результат изучения иностранного языка до высокого уровня.

Важны не только иностранные языки, но и литература. Она с детства формирует личность человека, улучшает навыки общения, развивает эмоциональный интеллект и художественные способности. Как увлечь подростка чтением, «Вечерней Москве» рассказала основатель театральной студии для детей «Ирбис» Дарья Марусова.