Как выучить любой язык без зубрежки и учебников: пять проверенных приемов
Немногие знают: для того чтобы выучить любой иностранный язык, вовсе не обязательно тратить время на зазубривание правил и слов. Пятью практическими хитростями поделился с «Вечерней Москвой» предприниматель, эксперт по волонтерским и образовательным программам, специалист по миграционному консалтингу Артем Шевцов.
Человеческий мозг уже знает, как учить языки, надо лишь дать ему нужные инструменты. А после внедрения этих приемов дорогостоящие занятия с репетитором не понадобятся.
Умное погружение
Такие советы, как переключить язык на телефоне, слушать иностранную музыку и подкасты, слышали, пожалуй, все. Да, это помогает, только не для изучения, а для привыкания к языку и его звучанию.
Но гораздо эффективнее будет кинометод:
- Возьмите эмоциональную сцену из любимого фильма на две минуты.
- Посмотрите ее минимум сто раз, повторяя за актерами. Копируйте интонацию, мимику, жесты.
- Когда почувствовали себя органично — учите диалог наизусть.
Такой подход даст реальный результат и даже может избавить от акцента.
Забудьте про заучивания списков слов
Вместо этого создайте собственный словарь:
- Откройте текст или видео с субтитрами.
- Читайте до незнакомого слова.
- Переводите его и читайте абзац заново.
Запоминая слова сразу в контексте, вы выучите их в разы быстрее.
Грамматика через исследование
Не учите правила лишь через учебники — открывайте их в процессе:
- Возьмите текст, который вам интересен.
- Выберите понравившееся предложение.
- Попытайтесь понять логику его построения.
- И только потом найдите и изучите правило.
Так ваш мозг сам начинает не только запоминать закономерности, но и понимать их.
Диалог с самим собой
Метод внутреннего собеседника:
- Сначала комментируйте каждое свое действие вслух или про себя: «Я проснулся в семь утра».
- Усложняйте и добавляйте пояснения: «Я встал раньше обычного, потому что…».
- Станьте собственным интервьюером: задавайте вопросы, выстраивайте диалог и спорьте с собой.
Записывайте эти монологи на диктофон: сначала спонтанную речь для обнаружения ошибок, а потом уже исправленную версию для сравнения с первой.
Таким же образом письменно фиксируйте повседневную жизнь в специальный дневник. Это создаст прямую связь между действием и языком, именно так мы осваивали родной язык в детстве.
Список из 1000 частых слов
Держите список из 1000 частых слов перед глазами. Вам не придется его зубрить, если он будет на видном месте и рядом на занятиях.
Эти принципы ускорят результат изучения иностранного языка до высокого уровня.
Важны не только иностранные языки, но и литература. Она с детства формирует личность человека, улучшает навыки общения, развивает эмоциональный интеллект и художественные способности. Как увлечь подростка чтением, «Вечерней Москве» рассказала основатель театральной студии для детей «Ирбис» Дарья Марусова.