Что такое бредкрамбинг в отношениях и почему он страшнее абьюза

Слишком уж часто в последнее время в психологии и повседневной жизни мы употребляем слова «токсик», «токсичные отношения», «абьюз», «газлайтинг». Все они, если обобщить, не сулят ничего хорошего в личной жизни. А как насчет «бредкрамбинга»? Считается, что и этот термин вскоре войдет в тренды и будет использоваться повсеместно. Относится он преимущественно к онлайн-знакомствам и общению, которые теперь так популярны среди россиян всех возрастов. Хотя и в «реальной» жизни встречается нередко. Так что это за новый вид издевательств над партнером и почему лучше сразу бежать от бредкрамбера сверкая пятками?

При чем тут хлеб

В переводе с английского словечко означает «бросание хлебных крошек». В переводе на язык отношений — кидание пустых обещаний, намеки на счастливое будущее, попытки сближения и сказки о «небе в алмазах», за которыми ничего не стоит. Пустота и неопределенность — единственный итог подобной странной связи для женщины. Так и не поняв, почему партнер держит ее на крючке, не обрывая связь, но и не подпуская близко, она может погрузиться в самокопание и депрессию.

Сайты знакомств кишат бредкраймбрерами

Любители «прикармливать» дам хлебными крошками давно нашли лучшее место для своих манипуляций. В соцсетях они тоже водятся. Намного удобнее выстраивать нездоровые отношения, не глядя девушке в глаза, а строча ей десятки любовных посланий и комплиментов. А потом можно и пропасть на пару дней без объяснения причин. Пусть поскучает и поломает голову. Но и на улице вполне можно познакомиться с таким кавалером. Он даже может сходу вручить вам букет цветов и проводить до дома, рассказывая, что именно такой он и представлял себе свою будущую жену. А потом ищите его как ветра в поле.

Зачем им эти игры

Как и в большинстве других проявлений токсичного поведения, мужчиной руководит желание самоудовлетвориться. Когда он понимает, что девушка переживает, скучает, названивает ему, пытается разузнать причины его «пропажи» и отдаления, испытывает ощущение внутреннего триумфа. До чувств партнерши ему при этом абсолютно все равно. Мало того, у него таких могут быть десятки, ждущих своей очереди на коротком поводке.

Распознаем типичного «крошечника»

Обычно эти парни не слишком отклоняются от проверенной стратегии. Их действия напоминают мастерски написанный скрипт для соблазнения любой особы женского пола. Потому всех бредкрамберов можно сходу вычислить по типичным фразам и поступкам. Запоминаем, девочки, и сразу шлем таких ухажеров подальше. «Извини, что не писал/не появлялся так долго, но я жутко соскучился и в разлуке понял, как ты мне дорога». Такое он выдаст после недельного игнора с расчетом, что дама «поплывет» и все простит. Если попытаетесь аккуратно разузнать, какие у него планы на выходные, да и вообще на ваши отношения, четкого ответа вы не получите. Он либо сменит тему, либо даст размытую формулировку.

Когда от онлайн-общения вы захотите перейти к очному, он, может и согласится. Но готовьтесь к тому, что ожидания с реальностью не совпадут. Обходительный и внимательный новый знакомый, в жизни может оказаться вообще неразговорчивым и холодным. И такие «волны» могут длиться на протяжение многих месяцев, а то и лет. Ну и чем, скажите, это лучше абьюза? К слову, никто не гарантирует, что бредкрамбинг в итоге не обернется более серьезными формами морального и физического насилия, если вы чудом умудритесь затащить такого мужчину в ЗАГС.