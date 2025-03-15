Как аналоговые хобби помогут снизить уровень стресса

Лепка, вышивка и вязание обладают медитативным эффектом, помогают снимать стресс и служат профилактикой деменции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила медицинский психолог Центра ментального здоровья столичного департамента здравоохранения София Павлова.

«Аналоговые хобби, например занятия вышивкой, бисероплетением, лепкой, связаны с мелкой моторикой, а это способствует образованию новых нейронных связей и профилактике различных дегенеративных заболеваний головного мозга, а также развитию нейронной сети и получению гормонов удовольствия, таких как окситоцин и дофамин. Кроме того, развиваются такие качества как внимательность, усидчивость и аккуратность. Глубокое погружение в процесс рукоделия может иметь медитативный эффект, поскольку заставляет долго концентрироваться на одном действии», – сказала Павлова.

По ее словам, такие хобби оказывают положительное влияние на нервную систему, снимают стресс и напряжение, но только если человеку действительно нравится этим заниматься.