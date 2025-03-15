Психотерапевт объяснил, как избавиться от негативных мыслей

Из-за обилия негативной информации сохранить психологическое равновесие в современном мире становится непростой задачей. Как не поддаваться отчаянию, укреплять уверенность в себе и справляться со страхом, рассказал aif.ru основатель Международного института психосоматического здоровья (МИПЗ) психотерапевт Сергей Мартынов.

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По словам специалиста, наше мышление, с одной стороны, формируется под влиянием прошлого опыта, а с другой — определяет наши эмоции, мотивацию и поведение, тем самым влияя на формирование нашей реальности.

Первые кирпичики нашего сознания закладываются в детстве, под влиянием семьи. Ребенок принимает слова родителей за истину, не подвергая их сомнению. Из этих слов формируется представление о себе, окружающих и мире в целом. При постоянной критике и упреках у ребенка складывается негативное самовосприятие. Поддержка, наоборот, укрепляет уверенность и оптимизм. Основополагающие убеждения, которые формируют нашу картину мира, называют глубинными.

Во взрослой жизни мы приобретаем навыки критического мышления, но часто продолжаем действовать «на автомате». Глубинные убеждения могут проявляться в виде автоматических мыслей, или подсознательных реакций. Они, в свою очередь, определяют нашу жизненную стратегию.

Чтобы избавиться от негативных глубинных убеждений, необходимо осознать и отфильтровать автоматические мысли, скрытые в подсознании. С этим не всегда можно справиться самостоятельно, однако, по словам психотерапевта, существует алгоритм, который позволяет начать работу над собой еще до обращения к специалисту. Для этого Сергей Мартынов предлагает метод, состоящий из нескольких шагов.

Для начала нужно описать ситуацию, вызвавшую негативные эмоции, и назвать сами эти эмоции: гнев, страх, обида или печаль. Затем необходимо описать мысль, лежащую в основе негативной реакции, и отнестись к ней критически. То есть допустить, что она может быть ошибочна. Часто этого бывает достаточно, чтобы уменьшить интенсивность переживаемой эмоции.

Чтобы проверьте свою мысль на достоверность, можно составить список аргументов «За» и «Против», а после сформулировать более адекватную мысль, которая поможет в дальнейшем легче достигать целей и изменить жизнь к лучшему.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал, что депрессия отличается от обычного плохого настроения тем, что невозможно точно определить причину подавленного состояния. Следует насторожиться, если плохое настроение продолжается больше трех дней. Кроме того, при депрессии, как отметил психиатр, обычные радости жизни: еда, секс, общение – перестают приносить удовольствие. Человеку сложно отвлечься и улучшить свое самочувствие.