Социолог рассказал о важности отца в семье

В 2024 году выросло число российских мужчин, берущих декретный отпуск по уходу за ребенком вместо жены. В сравнении с 2023 годом этот показатель вырос на 10–30 % и отличается по регионам, утверждает социальный фонд России. Как отцы формируют психику ребенка и что могут сделать власти, чтобы они не бросали детей, ответил «ФедералПресс» социолог, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин:

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«Есть много факторов, влияющих на уход мужчин из семьи: экономические, психологические и другие. Возникает вопрос, надо ли государству вмешиваться в семейные дела на уровне запретов и других социальных мер? Властям неплохо было бы на постоянной основе, а не разово, вести планомерную политику, связанную с пропагандой крепкой и надежной семьи. Затрагивая все возрастные группы, от детсадовцев до пенсионеров.

В Советском Союзе была риторика – семья является главной ячейкой общества. Люди чувствовали поддержку с самых разных сторон. Начиная от экономических преференций до массового строительства детских садов и развития медицины. Но это была именно политическая воля государства.

Отцы играют колоссальную роль в современном обществе. Дети должны расти в полной семье, где есть мама, папа, желательно еще братья и сестры. Такие дети чувствуют себя более защищенными и легче адаптируются в социуме. И самое главное: из семьи складываются представления ребенка о нормальной роли мужчины и женщины, папы и мамы. По жизни он будет ориентироваться на такую модель. Все это закладывается в очень раннем возрасте. Лучше, чтобы чадо до 18 лет росло в полной семье. Как минимум, пока они маленькие, не стоит разводиться по самым разным причинам.

А рост выхода отцов в декрет связан, во-первых, с материальной стороной, когда зарплаты жен больше, чем заработок мужей. Соответственно, выгоднее выходить в декрет мужу. Во-вторых, за последние годы тенденция, что в декрете должна сидеть только женщина, серьезно поменялась».