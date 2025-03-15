Как соцсети становятся причиной проблем с психикой

Ученые из канадского Университета Саймона Фрейзера провели исследование о влиянии социальных сетей на психику человека. Результаты показали, что зависимость от новых публикаций и коротких роликов может привести к искажению восприятия себя, нарциссизму и психическим расстройствам, а социальная изоляция и «идеальность» картинок в ленте новостей усугубляют эти эффекты. Действительно ли соцсети могут спровоцировать ментальные проблемы и как с этим бороться, разбиралась «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Подозрения не закрадываются

Психиатр, заместитель главного врача Центра психического здоровья Вячеслав Ряховский отметил, что одной из частых жалоб пациентов действительно становится потеря интереса к жизни, за исключением происходящего в социальных сетях.

— Как правило, об этом рассказывают их близкие. Эта трансформация происходит постепенно и сначала даже не вызывает ни у кого особых опасений. Психиатры сталкиваются, как правило, уже с какими-то конкретными расстройствами психики, серьезными расстройствами, заболеваниями, болезнями. И это является одним из клинических симптомов, который мы с вами обсуждаем в рамках общего психического расстройства или заболевания, — обратил внимание собеседник «ВМ».

Эти расстройства могут быть самыми разнообразными, и их действительно может провоцировать длительная самоизоляция в интернете от окружающего мира, добавил Ряховский.

Поиск первопричины

Психолог Марина Гладышева рассказала, что для получения какого-то негативного влияния от социальных сетей нужно проводить в них много времени.

— Чтобы накачать свое тело, нужно постоянное посещение тренажерного зала. Похудеть или набрать вес можно, направленно совершая определенные действия. Получение вреда от социальных сетей тоже долгий процесс, — считает эксперт.

По ее словам, человек может потерять связь с реальностью, когда у него нет своей жизни, увлечений, которыми он бы занимался.

— Получается, что есть некая свободная зона внутри человека, на которую можно влиять. Или она слабая, или травмированная чем-то ранее, если человек ее закрывает соцсетями. Поэтому здесь не сама Сеть становится причиной воздействия. Это, скорее, уже следствие, — указала психолог.

Например, у человека болит нога, но он продолжает постоянно бегать. Это не означает, что именно бег повлиял на боль: он мог оказать свое воздействие, но уже на существующую внутреннюю причину.

— То есть у человека уже есть какая-то слабая сторона, черта, неуверенность в себе. Попытка закрыть внутриличностные проблемы может повлиять на психику. Это может происходить и в обратном порядке, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Во многих социальных сетях есть рекомендательные алгоритмы, которые основываются на том, что пользователь чаще всего смотрит. Соцсеть начинает предлагать ему похожие видео, фото и публикации. Если у человека есть проблемы с лишним весом, со здоровьем, деньгами, отношениями, но он будет интересоваться публикациями на эту тему, то они будут давить на больную точку.

— Соответственно, эта внутренняя первопричина будет, как нарыв, постоянно расти и расти. И есть вероятность, что рано или поздно это негативно повлияет на человека, — предупредила Гладышева.

Как предотвратить влияние соцсетей

Очевидным решением в борьбе с негативным влиянием соцсетей на человека кажется сокращение времени пользования ими. Однако, отметила Гладышева, работать со следствием, а не с внутренними первопричинами будет абсолютно неэффективно.

— Даже если человек откажется от социальных сетей, его сознание все равно вычленит что-то на тему его внутренних проблем из фильмов, сериалов, встреч с друзьями. Конечно, сокращать проведенное в соцсетях время полезно для того, чтобы жить реальной жизнью. Но работать в первую очередь нужно с причинами, — объяснила психолог.

Допустим, человек перестает пить алкоголь. Но вместо этого он может начать курить в разы больше. То есть один способ ухода от первопричины будет занят другим.

— Нужно смотреть: почему я вообще на это залипаю, что со мной в этот момент происходит, почему мне это интересно смотреть? Почему, например, я не занимаюсь спортом, не общаюсь с близкими, не увлекаюсь чем-либо, а вместо этого потребляю контент? Что мне это дает? — посоветовала Гладышева.

Иногда бывает полезным покинуть социальные сети и отдохнуть от них. Психолог Ольга Романив в беседе с «Вечерней Москвой» назвала ключевые причины для временного удаления из соцсетей.