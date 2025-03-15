Почему не стоит откладывать пробуждение после звонка будильника

Выбираться из теплой постели по утрам — задача трудновыполнимая для большинства работающих по стандартному графику россиян. А тут еще надоедливый будильник подгоняет, не давая досматривать сон. В этот момент мы рискуем угодить в ловушку, дав себе срок поспать еще пять, десять или более минут. Переставили сигнал будильника и снова укладываемся на подушку. Сомнолог София Черкасова в беседе с WomanHit предупредила о скрытой опасности этой утренней привычки. Вот почему лучше вставать сразу, посде первого звонка, а не пытаться продлить сон.

Весь день наперекосяк

«Если откладывание будильника действительно составило 5 минут и не больше, при этом пресловутые 5 минут не являются критичным временем для просыпающегося, то в этом нет ничего страшного», — поясняет эксперт.

Но, как правило, у большинства привычка откладывать утренний подъем носит «злокачественный» характер. Когда человек все же встает с кровати, то обычно это происходит куда позднее, чем он планировал.

«Это может повлечь за собой скомканное, суетливое, полное стрессов утро, и человек, еще не придя на работу, уже погружает себя во взвинченное напряженное состояние. Это не очень продуктивно в плане психогигиены», — предупреждает сомнолог.

Если похожие ситуации в вашей жизни происходят регулярно, это повод задуматься. Ведь изо дня в день пребывая в стрессовом состоянии после пробуждения, мы заставляем организм работать в «аварийном» режиме.

Выходные — не повод поспать подольше

Даже в выходные дни лучше не позволять себе лишнего и просыпаться примерно во столько же, во сколько привыкли это делать в будни. В субботу и воскресенье особенно велика вероятность «злоупотребления» сном, и в конечном счете вместо бодрого и активного состояния вы получите ощущение «разбитости». К тому же и драгоценное, предназначенное для активного отдыха время потеряете. Существует и другая, неочевидная опасность «пересыпания» в выходные. Некоторые делают это намеренно, пытаясь выспаться впрок. Однако это опасная тактика, по словам сомнолога: