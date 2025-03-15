В чем секрет идеального свидания

Как быстро заинтересовать человека противоположного пола, и даже увеличить свои шансы на романтические отношения? Психологи выяснили, что есть один метод — правильно улыбаться.

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Новое исследование показало, что усиление улыбчивости во время разговоров может повысить романтическое влечение между людьми. Это работает даже в ходе видеосозвонов, а в живую — еще больше. Ученые пришли к таким выводам после изучения поведения людей во время быстрых свиданий.

Психологи набрали 31 одинокого мужчину и женщину, готовых участвовать в онлайн-свиданиях. Каждый участник провел четыре отдельных четырехминутных видеосвидания. Во время разговоров исследователи использовали специальную программу, чтобы незаметно изменять улыбки участников. Улыбки мужчин и женщин изменяли одинаково — либо усиливали, либо уменьшали. Ученые также попробовали менять уровень улыбчивости неравномерно.

Исследователи обнаружили, что манипуляции с улыбками имели непосредственное влияние на влечение к другому человеку. И мужчины, и женщины сообщили, что больше всего их привлекали партнеры, которым «делали» широкую улыбку. Судя по всему, когда беседа вызывает больше улыбок, это способствует более сильному романтическому интересу.Любопытно, что участники не поняли, что их улыбки или улыбки их партнеров меняли извне. Похоже, изменения незаметны на сознательном уровне, но при этом оказываются достаточно мощными, чтобы влиять на чувства и качество разговора.

Исследователи обнаружили различия в голосе, особенно у мужчин. Мужчины, как правило, неосознанно делали тон своего голоса выше, когда разговаривали с женщинами, которые улыбались шире. Такие изменения не наблюдались у женщин — по-видимому, мужчины могут подсознательно изменять свои голоса в ответ на позитивные социальные сигналы, пишет Psy Post.