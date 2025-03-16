Специалист рассказала, как правильно выбрать профессию в будущем

Многие из профессий, казавшиеся многообещающими всего пару лет назад, не выдержали проверки временем. Восторженные ожидания утихли, и действительность оказалась куда более обыденной. Так, например, специалисты по переработке отходов все еще остаются в тени, а разработчики виртуальных миров востребованы лишь в узкоспециализированных областях, рассказала HR-бизнес-партнер (специалист, который работает на стыке бизнеса и кадрового менеджмента — прим. ред.) Камилла Столповских.

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По ее словам, в условиях изменчивой экономики умение предвидеть тенденции на рынке труда приобретает особую значимость. Для бизнеса это возможность понять, как стремительно растет потребность в различных специалистах, и оперативно сформировать команду для запуска инновационных продуктов. Для профессионалов же это шанс оценить свои перспективы, усовершенствовать навыки или даже кардинально изменить направление деятельности, передает «Газета.Ru».

«Мы должны понимать, что за каждым громким заявлением о новой «востребованной» профессии стоит реальная потребность бизнеса, а не просто красивая картинка в интернете. Без этого анализ превращается в гадание на кофейной гуще», — объяснила она.

Предвидеть перспективные направления в карьере – задача вполне осуществимая. Достаточно обратить внимание на передовые технологии и оценить их влияние на экономическую сферу. Искусственный интеллект (ИИ), демонстрирующий впечатляющий прогресс в последние годы, безусловно, порождает множество профессий, связанных с этой технологией. Однако, прежде чем кардинально менять свою квалификацию в пользу эксперта по ИИ, необходимо тщательно изучить актуальные отчеты международных организаций и форумов, инициативы российских корпораций в области IT и FinTech, а также другие аналитические исследования.

На основе собранных данных можно сделать вывод, что в ближайшем будущем особенно востребованными станут специалисты по компьютерному зрению, разработчики с глубокими знаниями в области ИИ и машинного обучения (ML), аналитики данных, тренеры ИИ (эксперты, занимающиеся обучением ИИ-моделей) и специалисты по автономным транспортным системам.

Подтверждением этой тенденции служит уровень заработной платы и динамика ее роста: средний доход ML-разработчика достигает 205 000 рублей в месяц, а аналитика данных – 218 000 рублей, причем доход последнего демонстрирует стабильный рост примерно на 16% каждые полгода.

Потребности различных отраслей также являются надежным индикатором востребованности конкретных специальностей. Например, российская сфера производственной робототехники испытывает острую нехватку примерно в 60 000 специалистов. Это говорит о надвигающемся росте спроса на экспертов в данной области, в частности, на операторов промышленных роботов и специалистов по интеграции этих машин в производственные процессы.

Новое – это часто хорошо забытое старое, поэтому нельзя исключать возрождение популярности и проверенных временем профессий. Дефицит кадров и появление новых поколений на рынке труда вынуждают компании адаптироваться к меняющимся условиям. А растущая популярность фриланса требует особого внимания к управлению удаленными командами – организации нуждаются в сотрудниках, обладающих соответствующими навыками. Разве это не идеальные условия для триумфального возвращения HR-специалистов? На рынке уже заметен рост спроса на них.

Прогнозирование трендов рынка труда – это увлекательное и полезное занятие, однако важно помнить, что по-настоящему востребованными всегда будут те специалисты, которые не боятся осваивать новые навыки, не ограничиваются узкой специализацией, уделяют внимание развитию soft skills и постоянно совершенствуют свои профессиональные качества.

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