Безопасно ли прислушиваться к секс-советам из интернета

В конце 2024 года среди американских студентов стали безумно популярны особые БАДы — так называемые медовые пакетики. Дешевую биодобавку можно купить на заправках и онлайн без рецепта. Ее секрет — не только в меде, конечно, но в небольшом количестве препарата тадалафил, входящего в состав популярного средства от эректильной дисфункции. Молодые люди съедают сразу по несколько пакетиков и хвастаются четырехчасовой эрекцией, однако врачей это повергает в шок: использование такого препарата без назначения (а тем более с алкоголем на студенческих вечеринках) может привести к развитию целого спектра побочных эффектов — от простого головокружения до комы. «Лента.ру» нашла еще несколько популярных в последнее время в TikTok лайфхаков для сексуальной жизни и расспросила специалистов о том, какие из них работают, какие в лучшем случае бесполезны, а в худшем опасны.

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Медом не намазано

Студенты, увлекающиеся медовыми пакетиками, действительно неправы, подтверждает сексолог Олег Гулько. По его словам, бесконтрольное использование препаратов может нести вред вплоть до летального исхода. Впрочем, уточняет он, в ситуации с препаратами для эрекции не все просто — еще нужен ряд отягощающих факторов здоровья человека, включая возраст, сердечно-сосудистые заболевания и индивидуальную непереносимость действующего вещества.

Специалист объяснил поведение молодых людей желанием продемонстрировать рискованное поведение, чтобы отличиться перед сверстниками или перед девушкой. Однако средства «с магическими свойствами» в этом не помогут, а только навредят, разочаровал энтузиастов Гулько.

Никакой четырехчасовой эрекции они не дадут, физиология не позволяет такого, но то, что их прием не гарантирует желаемого эффекта в виде эрекции — вполне возможное событие, — Олег Гулько, сексолог

Метод копейки

Тиктокерша Эрика Там недавно ужаснула своих подписчиков мужским лайфхаком, который не связан с сексом напрямую, но манипулирует женщиной, заставляя ее хотеть мужчину. Приверженцы «метода копейки» относятся к женщинам как к свиньям-копилкам, рассказала она: поначалу такие мужчины намеренно бомбардируют женщину подарками и вниманием, а потом резко снижают объем внимания, чтобы подкрутить его снова, но уже не так сильно, как в начале романа.

В итоге женщина воспринимает условные 80 процентов после 50 процентов от первоначального объема как подарок, а после радуются и 1 проценту от былого внимания — условной «копейке», уверены приверженцы этого метода

Психолог, супружеский терапевт, специалист по работе с запросами сексуальной сферы Школы женского здоровья «Лелея» Виктория Иванникова признает: никто не застрахован от знакомства с мужчиной, которому свойственно манипулировать женщинами для собственной выгоды и в сексуальном, и в эмоциональном плане.

«Для того чтобы получить свое, у таких мужчин в ход идут любые инструменты, вызывающие у девушек яркие гормональные и чувственные реакции. Вопрос внимания и подарков относится как раз к таковым. При знакомстве и первичном общении за счет активной включенности мужчины и его щедрости женщина получает много положительных эмоций, связанных с выработкой таких гормонов, как дофамин, окситоцин, серотонин», — объяснила сексолог.

Она добавила, что такой «гормональный коктейль» может немного ослеплять и вводить в заблуждение.

Когда женское тело так реагирует на нового знакомого и тем более когда это длится и поддерживается в течение какого-то периода, возникает некоторое привыкание, и в эти ощущения хочется возвращаться снова и снова. В результате возникает своего рода эмоциональная зависимость и от мужчины, и от его широких жестов, которые как раз в момент самого пика начинают сходить на нет. Получается, что уровень желаемого эмоционального состояния задан на первичной стадии отношений, а потом вместо него остается только ожидание и дефицит, а значит — зависимость, — Виктория Иванникова, психолог

По ее словам, вряд ли можно оградиться от таких мужчин и таких ситуаций на сто процентов, однако существуют признаки манипулятора, которые можно распознать, заверила Иванникова. Она призвала обращать внимание на то, как человек относится к окружающим, как ведет себя в непринужденной обстановке и по отношению к другим людям.

Щедрый человек всегда ведет себя одинаково со всеми, он никогда не скупится по отношению к официантам, к таксистам и к другим близким, а не только к понравившейся женщине. Последите, какие чаевые он оставляет в ресторане, насколько обходителен и деликатен с работниками заведений, которые вы вместе посещаете, или просто на улице. Послушайте, как он отзывается о своих близких и родных, как описывает свои с ними отношения. Постарайтесь за первые несколько встреч разглядеть в мужчине, какой он человек не только на уровне подарков, денег и услужливости, но и на уровне других человеческих качеств. Обращайте внимание на мелочи, особенно в ситуациях, которые не касаются вас, чтобы потом можно было сравнить и выявить нестыковки и ложь, а значит — и манипулятивную деятельность. Будьте бдительнее, не делайте быстрых выводов, не принимайте необдуманных решений. Дайте себе и отношениям время для того, чтобы развернуться, пожить немного — чтобы каждый из вас проявил себя в тех или иных ситуациях, наблюдайте и только после этого делайте выводы о серьезности намерений вашего партнера, о том, как вы себя чувствуете в общении с ним и насколько вы готовы углублять и продолжать вашу связь.

Сексолог Олег Гулько подтвердил, что и мужчины, и женщины могут использовать манипулятивные техники в общении друг с другом. «Описанный способ базируется на представлении, что девушка может отвечать взаимностью при наличии определенного поведения мужчины в виде подарков, внимания, комплиментов», — говорит он. Однако в итоге проиграют оба, уверен сексолог.

Некоторые мужчины, зная о таком, могут «играть в брачные игры» нечестно. В итоге оба окажутся проигравшими: один будет думать, что женщины корыстны, а другая при общении с таким мужчиной может получить негативный опыт, от которого не скоро восстановится, — Олег Гулько, сексолог

Никакого отношения к корги

Еще один популярный у блогеров секс-лайфхак — это коргазм, то есть возможность испытать оргазм во время тренировки пресса. Хештег с этим словом набирает миллионы просмотров в TikTok. По словам секс-терапевта Джанет Брито, коргазмы действительно возможны, они возникают благодаря повторяющимся движениям тела при выполнении упражнений.

Гулько подтверждает ее слова: об оргазмах физических упражнений, где задействованы как мышцы таза, так и ближайших зон, сексологи знают давно.

Когда появились швейные машины с ножным приводом, было много противников такой работы для женщин, так как у некоторых швей случались оргазмы от такой работы. Также это могло случаться при езде на велосипеде. Мне не раз приходилось слышать от клиенток про подобный способ случайного оргазма при занятиях спортом. Однако такой оргазм вряд ли возможен у любой женщины. Для этого должны быть свои особенности работы нейрогуморальных структур, — Олег Гулько, сексолог

Тантра

Новую жизнь в TikTok получил и тантрический секс — по этому хештегу тоже десятки миллионов просмотров. В одном из видеороликов пользователь объясняет, что тантрический секс — это форма сексуальной медитации, в которой партнерам во время секса предлагается насладиться глубочайшими ощущениями. Американская сексолог Сидни Даррелл говорит, что у этой поп-культурной формы тантры мало общего с настоящей тантрой — индийской традицией, подразумевающей достижение трансперсональных состояний. В TikTok же можно столкнуться с поверхностным пониманием тантры — дыхательными техниками, позами из сексуальной йоги, понятиями о чакрах.

Олег Гулько согласился, что тантрический секс можно назвать сексуальной медитацией, однако обратил внимание на то, что само это явление совсем не похоже на тот секс, который все знают. Однако освоение этой практики, уверен он, доступно и новичку.

Суть тантры — в слиянии мужского и женского начала, и оно совсем не обязательно должно выражаться в контакте гениталий, акцент скорее делается на чувственно-эмоциональном переживании слияния, нежели на физиологических реакциях в виде возбуждения, эрекции, лубрикации, оргазмов. Действительно, любой новичок может ее освоить. Для этого потребуется желание, умение читать и последующие практики. И не исключено, что совсем скоро после начала познания тантрических практик получится открыть для себя более глубинные переживания — как свои, так и партнерши, — Олег Гулько, сексолог

Мастурбационные марафоны

Еще в пандемию во всем мире стала популярна практика гунинга, а недавно о ней активно заговорили блогеры. Любители гунинга проводят за мастурбацией и просмотром порно часы и практикуют состояние, называемое эджинг (edging) — необходимо приближаться к оргазму настолько, насколько это возможно, но сдерживать его. Создатели порно снимают долгие ролики специально для гунеров, а сами любители долгой мастурбации много времени посвящают созданию нужной обстановки дома: например, ставят вокруг места, где самоудовлетворяются, по несколько экранов и покупают много секс-игрушек.

Один из гунеров признавался, что однажды провел за любимым делом 32 часа, дважды прерываясь на отдых и перекус. По мнению сексолога Олега Гулько, ничего сверхопасного в этой сексуальной практике нет — человек волен занимать свое свободное время любыми хобби, в том числе подобными.

Нельзя сказать, что это опасный способ самоудовлетворения, сексологии известны куда более опасные методы. Пожалуй, одним из неприятных последствий может быть сложность достижения результата (оргазма) с партнершей. Но если обладателю такого увлечения партнерша не нужна, то жалеть о времени, проведенном в «любви к себе», скорее всего, не придется, — Олег Гулько, сексолог

Двойное удовольствие

Статистика порносайта BLOOM показывает, что количество запросов о двойном проникновении на этом сайте за последнее время выросло на 453 процента — тоже не без помощи блогеров. В таких роликах женщина в роли принимающей стороны получает удовольствие с двумя мужчинами или одним партнером (тогда ему кроме собственного пениса нужно использовать пальцы или игрушки).

Некоторые пользователи сети переживают, что даже использование игрушек может распаковать у партнерши фантазии о настоящем двойном проникновении с двумя мужчинами или измену. Однако Гулько уверяет, что за этим кроются мужские страхи перед женской сексуальностью.