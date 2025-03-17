Стоит ли прощать измену в браке

Предательство партнера способно разрушить даже самые крепкие браки, ведь подрывается доверие, которое является основой любых отношений. Однако многие сталкиваются с дилеммой: стоит ли прощать измену или лучше поставить точку в отношениях? Ответ на этот вопрос не так прост, и многое зависит от обстоятельств. В беседе с «‎Рамблером» Сибитев Константин, клинический психолог, коуч ICF, EMDR и NLP специалист, поделился своим мнением на этот счет.

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Надежда: а вдруг это был последний раз?

Один из первых аргументов, который многие люди приводят себе при прощении измены — это надежда на изменения. Часто мы склонны верить, что предательство было случайным, разовым и больше никогда не повторится. Мы верим, что партнер осознал свою ошибку и теперь будет ценить нас как никогда раньше. Однако надежда должна быть подкреплена действиями.

Пример: Марина узнала, что ее муж флиртовал с коллегой. Вместо того, чтобы собрать вещи и уйти, она устроила ему «лекцию» о важности семьи. Муж раскаялся, подарил ей букет и пообещал, что это был «последний раз». Марина поверила. Почему? Потому что, по ее словам, она не хотела потом жалеть, что не дала шанс.

Надежда — это прекрасно, но она должна быть подкреплена действиями. Если партнер действительно хочет исправиться, он не просто извиняется, а начинает работать над собой и в корни меняет свое поведение. И да, это всегда видно невооруженным глазом Константин Сибитев Клинический психолог

Рационализация: оправдание партнера

Мы часто начинаем искать оправдания для измены возлюбленных, например, «он был пьян», «она сама его соблазнила» или «у него кризис среднего возраста». Иногда мы даже начинаем винить себя, говоря: «Ну я ведь тоже не святая», тем самым разделяя ответственность.

Пример: Ольга узнала, что ее муж изменял ей с бывшей одноклассницей. Вместо того, чтобы возмутиться, она подумала: «Я же в прошлом году на корпоративе танцевала с коллегой достаточно близко. Может, это я его спровоцировала?» В итоге Ольга решила простить и забыть.

Рационализация — это способ защитить себя от боли, но она не решает реальную проблему. Если вы ищете оправдания для партнера, спросите себя: «А он ищет оправдания для вас?» Баланс в отношениях крайне важен, и если вы та, кто всегда прощает и оправдывает, возможно, стоит задуматься о разводе Константин Сибитев Клинический психолог

Страх одиночества: а куда я пойду?

Страх одиночества — еще один мощный мотив для прощения измены. Особенно он силен у тех, кто долго находится в отношениях и привык к определенному образу жизни. Мы боимся, что после расставания останемся одни, не найдем нового партнера, не сможем начать жизнь с нуля.

Пример: Ирина узнала, что ее муж изменял ей несколько лет. Вместо того, чтобы уйти, она осталась, потому что боялась, что ее жизнь станет одинокой и скучной. Она подумала: «Однокомнатная квартира, кошка и сериалы по вечерам — не вариант»

Страх одиночества — это нормально, но он не должен быть причиной оставаться в токсичных отношениях. Помните, что одиночество — это лучше, чем жизнь с человеком, который вас не уважает Константин Сибитев Клинический психолог

Дети: сохранять ли семью ради них?

Многие считают, что ради детей нужно сохранить семью, даже если отношения уже давно трещат по швам. Мы думаем, что развод может травмировать детей, что их жизнь изменится к худшему, и что они будут страдать.

Пример: Анна узнала, что ее муж изменял. Вместо того, чтобы уйти, она решила «потерпеть ради детей». Ее аргумент звучал так: «Они еще маленькие, им нужен отец».

Дети чувствуют напряжение в семье, даже если вы стараетесь его скрыть. Иногда лучше развестись и создать две счастливые семьи, чем жить в одной несчастной. Дети учатся на вашем примере — покажите им, что уважение к себе важнее, чем «сохранение фасада» Константин Сибитев Клинический психолог

Что в итоге: стоит ли прощать измену?

Какой бы выбор вы ни сделали, помните, что вы достойны счастья, уважения и любви. А если вдруг сомневаетесь — всегда можно обратиться к психологу. Или завести кошку. Коты, кстати, не изменяют. Помните: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на людей, которые вас не ценят. А если решите дать второй шанс — пусть он будет последним Константин Сибитев Клинический психолог

Прощение — это возможность начать заново, но только если это будет основываться на реальных изменениях и усилиях с обеих сторон. Если вы единственная, кто пытается «исцелить» отношения, а супруг продолжает причинять вам боль, стоит задуматься: а нужно ли вам продолжать эти отношения? Помните, что прощение не должно быть индульгенцией, и у вас всегда есть шанс встретить новую любовь.

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