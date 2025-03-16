Психолог раскрыла популярные у начальников способы управления

Набирающие популярность на тренингах для руководителей способы управления сотрудниками не только не улучшают работу коллектива, а вредят здоровью. Впрочем, нового в них мало.

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Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, доктор психологических наук и профессор Вера Никишина перечислила популярные схемы поведения руководителей, ведущих как к провалам в делах, так и к болезням их подчиненных.

«Мы можем фиксировать, что в программах подготовки руководителей все чаще и чаще встречается обучение так называемым стрессовыми методиками управления, — рассказала Вера Никишина. — Они построены на активации эмоциональных состояний сотрудников, субъектов организационных отношений».

Профессор привела примеры подобных методов. Один из них — «разделяй и управляй».

Принцип прост — начальник специально поддерживает определенный уровень напряжения в коллективе. Он искусственно создает дополнительные конфликты и противоречия, как между отдельными сотрудниками, так и между целыми подразделениями.

«Это провоцирует возникновение организационной патологии, а именно нарушает взаимодействие и приводит к дезинтеграции», — подчеркнула Никишина.

При этом профессор обратила внимание, что сотрудники, постоянно находящиеся в состоянии повышенного напряжения и стресса, начинают хуже работать. У них не остается сил качественно исполнять свои обязанности.

Второй пример — методика порционной информации. Такой метод управления подразумевает, что сотрудники компании не видят задачи целиком. Руководитель дает им доступ только к их фрагментам. В итоге люди не могут правильно оценить вызовы и распределить усилия.

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«Это патология целеполагания, — отмечает специалист. — Также можно здесь снова говорить и о патологии дезинтеграции, а еще — о патологии закрытости. Принцип “пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю что” дезориентирует человека, вводит его в состояние неуправляемого стресса».

Все это сказывается на самой организации, превращая ее в больную структуру, которая вредит как себе самой, так и людям, которые в ней работают.

Тренинги для руководителей, где подобные методы преподносятся как эффективные и продвинутые, скорее всего, нацелены только то, чтобы их организаторы заработали денег, играя на чувстве грандиозности участников.

Впрочем, такие методы не новы. Наоборот, современная психология и специалисты, занимающиеся изучением психологического климата внутри рабочих коллективов, считают, что стрессовые методики отжили свое, опасны, а главное — не эффективны для бизнеса.