Психолог объяснила, почему люди верят в ретроградный Меркурий

Некоторые люди не научились формировать причинно-следственные связи. Они строят жизнь, основываясь на сплетнях и непроверенной информации, это недопустимо.

Таким мнением поделилась в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат психологических наук Жанна Сугак.

«Вы знаете, это будет без конца и будет повторяться циклично. Это до тех пор, пока мы не озаботимся образованием людей, образованием детей. Когда человек образован, он делает выводы, не исходя из интернет-новостей, кликушества, сплетен. Он производит причинно-следственную связь. То, что свидетельствует о наличии у человека высокого уровня интеллекта. Когда этого нет, то мы будем есть то, что мы едим. Вот это грубое выражение типа «пипл хавает», это про это. Сегодня про комету, завтра про ретроградный Меркурий. Я знаю целое сообщество женщин, которые дышат маткой или ещё чего-то делают. Есть другая оборотная сторона: мне очень хочется быть заметным, мне очень хочется быть важным и компетентным. Очень просто — придумал какую-нить новость, накидал на вентилятор, а люди пошли это всё на себя намазывать тонким слоем. Вот и получаются новости. Давайте образовывать детей, давайте образовывать взрослых. Давайте вернём какие-то интеллектуальные конкурсы, а не вот этот ужас, который у нас на телевидении. И тогда не будут никакие ретроградные Меркурии нам в палки в колёса вставлять».

Ранее астрологи предупредили о начале периода ретроградного Меркурия. Он продлится с 15 марта по 7 апреля.