Психолог рассказал, как вовремя распознать обесценивание

Понятие обесценивания появилось в нашем обиходе не так давно. Многие до сих пор плохо себе представляют, что это такое, и путают его с обычной критикой или просто бестактностью. На деле же, предупреждают специалисты, это психологическое насилие, последствия которого оказываются крайне плачевными. Как же вовремя распознать обесценивание и не дать ему испортить свою жизнь? Об этом мы разговариваем с кризисным психологом Натальей Рачковской.

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Защита нападением

Наталья, так что же такое обесценивание и в чём оно проявляется?

– Это, в первую очередь, приуменьшение важности чувств, переживаний, усилий, действий, достижений другого человека. Обесценивание я бы разделила на два вида. Первое, когда мы приуменьшаем ценность чего-то позитивного. Допустим, человек победил в конкурсе, а мы ему: «Наверное, не очень много участников было». И второе – когда мы преуменьшаем значимость негативных переживаний. Например, женщина рассталась с мужчиной, а подруга ей: «Ой, да не переживай, было бы из-за чего». Кстати, привычка обесценивать у нас идёт из детства. Помните, как родители говорили: «А почему четвёрка, а не пятёрка?» Вот мне лично мама, например, говорила: «А почему только одна пятёрка?». Или ребёнок плачет, а ему: «Ну что ты плачешь из-за ерунды?».

Люди какого психологического склада более склонны к подобному поведению? Это больше способ нападения или защиты?

– Обесценивание – это всегда защитное поведение. Мы можем его рассматривать как нападение. Но это нападение для самозащиты. Люди с плохой, неустойчивой самооценкой, нарциссы в первую очередь склонны к обесцениванию. Потому что у них очень хрупкое эго, очень хрупкая самооценка, и они таким образом как бы защищаются от разочарования в себе. Допустим, близкий человек чего-то достиг, и нарцисс начинает сразу же сравнивать с ним себя. И чтобы не чувствовать себя неудачником на этом фоне, ему нужно принизить значение этого достижения, и он, соответственно, ищет способы это сделать.

К каким последствиям в отношениях приводит подобное поведение?

– Это очень опасная штука. У человека, который часто сталкивается с обесцениванием, неизбежно начинает снижаться самооценка, какая бы она у него крепкая изначально ни была. Если человеку десять раз сказать, что он свинья, на одиннадцатый он захрюкает. Из-за того, что человек начинает в себе сомневаться, у него развивается тревожность, он начинает думать, как же всё-таки угодить избраннику. Это может приводить к различным психическим и физическим заболеваниям, развитию тревожного депрессивного расстройства. Вдобавок снижается уровень эмоционального доверия в отношениях. Партнёр, может быть, в целом прекрасный человек, замечательный, порядочный, и мы можем доверять ему в бытовом или финансовом плане. Но мы будем стараться не делиться с ним чувствами. И потом, этим обесцениванием мы лишаем человека возможности и желания делать что-то для нас.

Родом из детства

Люди какого склада чаще всего оказываются жертвами подобного поведения? Или это может случиться с каждым?

– Это и случается с каждым. Нет в мире ни одного человека, который не сталкивался бы с обесцениванием. Но есть люди с очень крепкой самооценкой или владеющие знаниями на этот счёт. Они могут заметить обесценивание и остановить. Но не все на это способны. Есть люди, склонные к самообесцениванию. Это те, кому оно знакомо с детства. У них в голове очень силён этот голос критика. Они сами себе предъявляют повышенные требования и постоянно себя за всё критикуют. И поэтому, конечно же, чужое обесценивание такому человеку тоже залетает только так.

Можно пытаться исправить обесценивающего партнёра? Или если вы понимаете, что он склонен к такому поведению, надо собирать чемоданы и – до свидания?

– В принципе наша культура пропитана обесцениванием. Очень многие даже не осознают, что они это делают. Потому что их так воспитывали, все вокруг так поступали. Они привыкли к такой форме поведения. Поэтому для начала нужно просто партнёру сказать: «Слушай, вообще-то это обесценивание, мне очень неприятно и, пожалуйста, не делай больше так, в следующий раз лучше вот так». И дальше всё зависит от его реакции. Если человек скажет: «Ой, извини, я не знал, постараюсь больше так не делать», и действительно постарается, то, конечно, всё окей. Можно с этим человеком дальше вполне себе продолжать отношения. А если же никакого действия ваши слова не возымели и никакого понимания вы не встретили, а может, в ответ даже получили новую порцию: «Что ты ерунде всякой значение придаёшь?», то желательно от такого человека дистанцироваться. Бывает, что человек только в одной области склонен к обесцениванию, тогда можно просто как-то в этой области себя от него оградить.

То есть, допустим, не обращаться к мужу за эмоциональной поддержкой, если вы понимаете, что он сухарь и скажет: «Ну что ты ерундой маешься…». В этом случае понятно, что за поддержкой лучше пойти к подруге, к психологу, а с мужем общаться на какие-то другие темы.

Держись подальше

А как заранее распознать таких людей на стадии ухаживания?

– Чаще всего человек, склонный к обесцениванию, делает это регулярно и получает от этого удовольствие. И он проявляет себя таким образом практически сразу: «Ой какой ты неловкий»; «Слушай, ты сегодня и не опоздала»; «Ни за что не подумал бы, что ты умеешь водить машину» и т.д. И ещё очень важно обращать внимание на то, как человек говорит про других людей. Потому что в начале отношений он может ещё себя сдерживать и никаких подобных вещей в ваш адрес не позволять. Но, рассказывая про других, разворачивается в полную силу: «Ой, у нас в офисе все такие дебилы, поговорить не с кем»; «Да здесь вокруг сплошное быдло»… Такой человек может, допустим, сделать комплимент, но при этом как бы принизив других: «Наконец-то я встретил нормальную женщину». Это говорит о том, что человек склонен к обесцениванию других, и это верный признак того, что вы скоро окажетесь среди них.

Как уберечься от обесценивания? Можно ли прокачать самооценку, чтобы такие выпады просто не действовали?

– А вот и нет, не получится. Всё-таки мы социальные существа, поэтому для нас очень важны оценки близких, особенно значимых людей. И я знаю кучу примеров, когда у человека с прекрасной изначально самооценкой после токсичных отношений эта самая самооценка оказывалась под плинтусом. Или, например, человек семь лет проработал с токсичным боссом и стал считать себя полным ничтожеством. Так что никакая самооценка не поможет – если постоянно тыкать в одно и то же место, то в этом месте дырка образуется. Поэтому, чтобы уберечься от этих дырок, лучше просто не подпускать таких людей близко.

Способы обесценивания

Преуменьшение значимости чего-то важного для вас или подчёркивание недостатков. Допустим, человек купил новую машину, а друг говорит: «Ой, а что она такая маленькая?» или «А что она такая большая? Бензина, наверное, много жрёт?» Или мужа повысили в должности, а жена: «А зарплату тебе всего на 5 тысяч повысили, и что это?» Сравнение своего партнёра с неким идеальным образом: «Нормальный муж хорошо зарабатывает»; «Нормальная жена готовить умеет» и т.д. Хитрый способ, когда происходит завуалированное обесценивание как бы под видом комплимента. Допустим, жена купила новое платье, и муж говорит: «Ну, с твоей фигурой ещё неплохо это платье село». Вроде и комплимент. А ранит. Обесценивание под видом заботы. «Давай ты мне всю свою зарплату будешь отдавать, ты не умеешь с деньгами обращаться»; «Давай сама сделаю, ты же не умеешь»; «Оставь, ты не разберёшься»; «Из магазина позвони, скажу что купить, ты не сообразишь». Вроде бы человек заботится, но в то же время принижает способности другого. Отсутствие похвалы. Человек делится своим достижением, а в ответ тишина, и разговор переводится на другую тему. Жена старалась, приготовила ужин, ждёт, что муж скажет: «Как вкусно!». Но в ответ тишина или скупое «нормально». Муж починил стиральную машинку – никакой реакции со стороны жены. Ни «здорово», ни «какой ты молодец». Всё воспринимается как должное. Откровенное обесценивание в лоб, когда человек прямо говорит – «ерунда какая», «это вообще ничего не значит» и т.д.

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