Психолог объяснила, почему у некоторых женщин нет оргазма

Психолог и специалистка по работе с психотравмой Эмма Кобил раскрыла неочевидные причины невозможности некоторых женщин достичь оргазма. Ее цитирует Daily Mail.

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По словам Кобил, женщины могут не испытывать оргазма из-за непроработанного стыда или ментальных блоков, отсутствия стимуляции клитора и непроработанных травм.

«Если вы беспокоитесь о том, как вы выглядите, звучите, все ли вы делаете правильно, ваша нервная система может оставаться в напряженном состоянии, а не в расслабленном, что затрудняет достижение оргазма», — говорит она.

Эксперт призвала таких женщин не пытаться успокоиться насильно, а признать проблему и быть добрее к себе.

«Знайте, что вам не нужно достигать оргазма для кого-либо, и будьте терпеливы со своим телом», — сказала она.

Кобил напомнила, что многие женщины не достигают оргазма только от проникновения.

«Клитор имеет более восьми тысяч нервных окончаний и часто требует прямой стимуляции, но очень немногие женщины обучены тому, как доставлять себе удовольствие», — уточнила она и порекомендовала женщинам с проблемами с оргазмом купить вибратор и узнать, какая стимуляция клитора им подходит.

Кроме того, оргазма может не быть из-за прошлого негативного опыта и партнеров, которые не всегда прислушиваются к просьбам женщин.

«Если ваш партнер двигается слишком быстро или не настроен на ваши потребности, ваше тело может не успеть подготовиться к оргазму», — заключила она.

Ранее сексолог Трейси Кокс научила женщин, как корректно сообщить партнеру о недовольстве интимной жизнью. По ее словам, надо выбирать деликатные выражения, но при этом быть откровенной.