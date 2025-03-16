Психолог объяснил авторитарность людей с «синдромом вахтера»

Занимая невысокие должности, они тяготеют к значимости.

© РИА Новости

Им свойственно повышать голос и проявлять агрессию. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Эльда Медоева.

«Это бывает часто. Людям, которые занимают невысокие позиции, хочется дотянуться чуть-чуть повыше. Они это делают за счёт такого авторитарного типа поведения: немножко агрессии, немножко громкого голоса. Такой вот надуманной власти, когда им очень хочется тоже быть признанными. Ведь вы идёте мимо и не видите вахтёра. Это просто человек, кем бы он ни был, чем бы он ни занимался, это человек, у которого такие же переживания и такие же желания. И пусть это вахтёр, но он всё равно своё время тратит на определённые обязанности. Поэтому, если такие люди ведут себя как-то агрессивно и неадекватно, то не стоит принимать это на себя, не стоит пачкаться, как два пластилина разного цвета, соприкасаясь».

Ранее консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» о вспышках агрессии и нервных срывах у заядлых трудоголиков. Также они часто страдают бессонницей и заболевают в отпуске.