СНВ: женщины с низкой самооценкой чаще злоупотребляют порнографией

Ученые из Северо-Западного Университета в Китае установили, что женщины с низкой самооценкой чаще злоупотребляют порнографией и отличаются импульсивностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Computers in Human Behavior (СНВ). Порнозависимость — это избыточное или компульсивное потребление порнографического контента, которое снижает качество жизни, а также разрушает личные отношения и психическое здоровье. Такое поведение также часто приводит к стрессу и чувству вины из-за неудачных попыток взять привычку под контроль. Так как большая часть исследований направлена на изучение порнозависимости у мужчин, полученные результаты могут быть неактуальны для женщин. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели новое исследование с участием 59 студенток из провинции Сычуань на юге Китая. Добровольцы сообщили, как часто они потребляют порнографический контент и возникают ли у них проблемы с целенаправленным поведением — умением воздерживаться от спонтанных поступков на пути к долгосрочным целям. Дополнительно ученые оценили уровни самооценки испытуемых. Исследователи попросили участников пройти аналогичный опрос через год, чтобы сравнить результаты. Оказалось, что женщины с более низкой самооценкой чаще потребляли порнографический контент и теряли контроль над этой привычкой. По словам ученых, такие участницы используют порнографию как способ эмоционального саморегулирования или отвлечения, что может привести к дальнейшим психологическим проблемам. Женщины с более высокой самооценкой, напротив, реже сталкивались с порнозависимостью. Эти данные подтверждают, что уверенность в себе и положительное восприятие своего тела и личности могут играть важную роль в предотвращении избыточного потребления порнографического контента. Также выяснилось, что женщины, испытывающие проблемы с контролем своих эмоций, чаще обращаются к порнографии в попытке справиться с негативными чувствами, что приводит к компульсивному поведению.

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