Пользователи Сети поделились неочевидными фактами о мужской анатомии

Мужчины рассказали девственницам, готовящимся к первому сексуальному контакту, неочевидные факты о мужской анатомии. Своими замечаниями и советами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие напомнили, что порой потеря эрекции не означает отсутствия влечения к женщине.

"Тревожность по поводу своей силы в постели реальна. Она ничего не говорит о привлекательности другого человека. Когда кто-то испытывает сильное влечение к партнеру, но беспокоится о том, насколько он хорош, все может упасть", — Pleasant_Scar9811, пользователь Reddit.

Другие обратили внимание на то, что объем спермы, выделяемой при оргазме, ничего не говорит о силе испытанных ощущений.

"Не принимайте это на свой счет, если вдруг ее мало. Этот объем зависит от множества факторов", — ToBePacific, пользователь Reddit.

Третьи дали совет, касающийся оральных ласк — они попросили женщин не останавливаться сразу после того, как мужчина эякулировал.

"Знайте, что первый выстрел — это еще не все. Продолжайте гладить и/или ласкать ртом, пока пульсация не прекратится, если только он сам не попросит об этом", — FjordExplorher, пользователь Reddit.

Ранее женщины рассказали, какие секс-приемы из порнофильмов они считают самыми неприятными в реальной жизни. Многие обратили внимание на то, что в порно часто показывают неудобные позы, которые актеры выбирают, чтобы их было удобнее снимать видеокамерой.