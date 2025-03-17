Мужчины и женщины рассказали о самых чудовищных опытах секса на одну ночь

Женщины и мужчины рассказали, как секс на одну ночь оборачивался для них чудовищным опытом. Самыми вопиющими, на их взгляд, случаями пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Одна девушка ужаснулась состоянию ног своего партнера.

"Он снял ковбойские сапоги, остался без носков, затем принялся гладить свою кошку потными, вонючими лапами. Затем приказал мне погладить ее", — wanton_newt, пользовательница Reddit.

Один из пользователей рассказал, как встретился с девушкой в баре, а у нее дома обнаружил, что визави оказалась хоардершей — квартира находилась в дорогом доме, но внутри всюду были разбросаны одежда и коробки. После секса мужчина захотел уйти.

"Она не захотела отпускать меня, заблокировала дверь. Я убедил ее подождать в спальне. Я выбегаю через входную дверь и слышу, как она воет и кричит всю дорогу до лифта, будто это рассказ Стивена Кинга. Я подхожу к своей машине, а ее заблокировали. Пришлось ждать два часа, прежде чем ее машину отогнали", — syspimp, пользователь Reddit.

У другого мужчины негативный опыт был связан с собственной реакцией на алкогольные коктейли со сливками.

"Привез милую девушку к себе, мы делали это по- собачьи, я шлепал о ее ягодицы и чувствовал, как сливки плещутся внутри меня, желая покинуть желудок. Думал, что смогу закончить, прежде чем меня начнет рвать, но в итоге меня стошнило ей на спину в момент оргазма. Я поскользнулся и ударился головой о ящики комода. Эта бедная женщина вымыла меня, перестелила простыни, уложила в постель и осталась со мной, потому что беспокоилась за мою безопасность", — StealerofCookies, пользователь Reddit.

Ранее женщины и мужчины, исполнявшие секс-желания партнеров, которые считают странными, рассказали о своем опыте. Некоторые женщины вспомнили, что у их мужчин были фетиши, связанные с полным или частичным обездвиживанием партнерши.