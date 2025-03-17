Психолог назвала три главных признака шопоголизма

Шопинг улучшает настроение, однако такой эффект длится недолго. К каким последствиям приводит зависимость от покупок, рассказала клинический психолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Галина Ткаченко в программе "Доктор 24".

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Мимолетное счастье

В классификациях психических расстройств нет официального диагноза "шопоголизм". При этом специалисты считают эту зависимость аналогичной игровой, рассказала Галина Ткаченко.

По ее словам, во время шоппинга в мозге активно вырабатывается дофамин – "гормон счастья". Поэтому процесс покупок приводит к расслаблению и эйфории, из-за чего появляется стремление повторить этот опыт.

«По статистике, шопоголизм чаще всего затрагивает женщин всех возрастов. Однако в последнее время наблюдается тенденция, что мужчины тоже становятся зависимыми, проводя целыми сутками за онлайн-покупками», – Галина Ткаченко, клинический психолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ.

Также Ткаченко отметила, что жители мегаполисов чаще подвержены шопоголизму из-за большого количества магазинов и постоянных акций или скидок. Покупки становятся приятным и доступным способом снять напряжение в условиях постоянного стресса, добавила врач.

"Синдром отмены"

Основная проблема шопоголизма – человек тратит много денег на ненужные вещи. При этом существует "синдром отмены": когда заканчиваются средства, появляются раздражительность, агрессия, головные боли и повышенное давление.

Для шопоголизма характерны следующие признаки:

приобретение ненужных вещей;

чувство разочарования и даже вины из-за неодобрения семьи;

скрытие покупок от членов семьи из-за необоснованных расходов.

Чтобы избежать шопоголизма или справиться с ним, нужно проводить больше времени с друзьями и семьей, найти хобби и заняться спортом. Если же справиться с тягой к покупкам все равно не получается, стоит обратиться к психологу, заключила Ткаченко.