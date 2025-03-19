Как жертве абьюзера найти в себе силы обратиться за помощью

Насилие в семье - одна из актуальных социальных проблем нашего времени. Она может коснуться женщин любого возраста, уровня образования и социального статуса. Психолог Кризисного центра помощи женщинам и детям Дарья Новикова рассказала "РГ", как найти в себе силы обратиться за помощью.

© Российская Газета

Несмотря на широкое освещение этой проблемы, многие женщины продолжают жить с абьюзером, испытывая постоянный страх и стресс. Одной из причин, по которой жертвы остаются в токсичных отношениях, является боязнь осуждения со стороны окружающих. Социальные стереотипы, связанные с домашним насилием, часто вызывают у женщин чувство вины и стыда. Многие из них считают, что смогут справиться самостоятельно, и надеются, что партнер изменится.

"Признание проблемы насилия в отношениях играет ключевую роль в процессе исцеления. Этот шаг позволяет жертве осознать, что она не виновата в происходящем, и что такое отношение недопустимо. Важно, чтобы осознание проблемы пришло к женщине как изнутри, так и через поддержку со стороны близких. Часто разговоры с друзьями и семьей становятся тем катализатором, который помогает женщине понять, что ей нужна помощь", - отмечает Дарья Новикова.

Где могут помочь

В столичном Кризисном центре женщины, пережившие токсичные отношения, обретают надежду и поддержку в самые тяжелые периоды своей жизни. Здесь им предоставляется безопасное убежище, психологическая поддержка, юридическое сопровождение и помощь в трудоустройстве. Также они узнают о доступных инструментах поддержки и эффективных способах выхода из сложной ситуации. Специалисты проводят индивидуальные консультации, помогают разобраться в чувствах и эмоциях, а женщины развивают навыки самозащиты и самостоятельности.

История помощи

Москвичка Ангелина долгое время испытывала чувство вины из-за постоянных конфликтов с мужем. Ежедневные унижения и оскорбления со стороны супруга приводили ее в состояние подавленности и безысходности. Очередной скандал между супругами услышала подруга девушки, которая с ужасом узнала, что этот ад длится уже два года. Она убедила Ангелину обратиться за помощью в столичный Кризисный центр.

Благодаря вмешательству подруги и профессиональной поддержке специалистов Кризисного центра, Ангелина начала осознавать свою ценность и право на счастье в отношениях. Психологи помогли ей снизить уровень страха, избавиться от тревожности и чувства вины за происходящее в семье. Девушка выбралась из токсичных отношений и спустя время вышла замуж за человека, с которым по-настоящему счастлива.

"В Кризисном центре пересмотрела свое отношение к себе, своим чувствам и жизненным целям. Стала сильнее, самостоятельнее и увереннее в своих силах. Сегодня по-настоящему счастлива в браке. Теперь понимаю, что здоровые отношения в семье должны строиться на взаимоуважении и поддержке. Жалею только о том, что долго терпела грубое поведение бывшего мужа и не обратилась за помощью раньше", - поделилась Ангелина.

Она до сих пор хранит номер Кризисного центра, чтобы помочь тем, кто окажется в подобной ситуации. Готовность поддержать других отражает ее собственный путь к исцелению и надежду, которую Ангелина хочет передать тем, кто еще не нашел в себе силы обратиться за помощью.