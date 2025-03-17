Сексолог рассказала о переживаниях женщин старше 50 лет

Психолог, сексолог Оксана Митерева рассказала о том, на что жалуются женщины старше 50 лет на консультациях.

Эксперт отмечает, что многие хотят умереть «резко и красиво», но в реальности бывает по другому, начинают болеть суставы или одолевает бессонница

«Организм уже не такой, как в 20, но 80% женщин после 50 отмечают, что активный образ жизни помогает чувствовать себя бодрее», – объяснила специалист сайту «Южный федеральный».

Психолог сообщила, что после 50 женщина действительно уже не та, но, голова и другие части тела, которые привлекают мужчин, никуда не делись.

Жалуясь на то, что деньги могут закончиться раньше, чем жизнь, женщины переживают из-за маленькой пенсии и высоких цен.

«Главное – осознать: возраст не препятствие для финансовой независимости. Кстати, есть много профессий, в которых возраст ценится больше, чем идеальная фигура», – считает эксперт.

Оксана Митерева отмечает, что исследования показывают, что женщины, продолжающие учиться и развиваться, меньше подвержены депрессии.

Также сексолог сообщила, что по статистике, 70% женщин после 50, которые ведут активную половую жизнь, чувствуют себя счастливее и моложе. Гормоны, близость, удовольствие являются базовой потребностью, но тут важно найти такого партнера, с которым на самом деле хочется заняться сексом, подчеркнула психолог-сексолог Оксана Митерева.

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